STUDIU | Consumul de carne nu crește riscul de deces și chiar ar putea reduce riscul de cancer

Consumul de proteine animale nu ar fi atât de dăunător precum se credea până acum, conform unui studiu recent. Mai mult, rezultatele au arătat că un consum mai ridicat de carne nu este asociat cu o creștere a mortalității. Dimpotrivă, datele arată chiar o reducere semnificativă a deceselor cauzate de cancer în rândul persoanelor care au inclus mai multe proteine animale în dietă, potrivit Click.

Studiul, publicat în revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, a analizat datele a aproape 16.000 de adulți cu vârsta de peste 19 ani, participanți la programul National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), iar cercetătorii au comparat aportul de proteine animale și vegetale cu riscul de deces din cauza cancerului, bolilor cardiovasculare sau a altor cauze.

„Există multă confuzie în jurul proteinelor – cât să consumăm, de unde să le luăm și ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung. Acest studiu aduce mai multă claritate și îi ajută pe oameni să ia decizii informate, bazate pe dovezi”, a explicat profesorul Stuart Phillips, șeful Departamentului de Kineziologie de la Universitatea McMaster și coordonatorul cercetării.

Iar, pentru a asigura precizia rezultatelor, cercetătorii au utilizat metode de analiză avansate, precum modelarea multivariată Markov Chain Monte Carlo (MCMC) și tehnica Institutului Național de Cancer (NCI) și aceste instrumente au permis o estimare mai realistă a consumului alimentar pe termen lung, reducând influența variațiilor zilnice.

„A fost esențial să folosim metode riguroase, standard de aur, pentru a înțelege mai bine legătura dintre aportul proteic și mortalitate”, a mai subliniat profesorul Phillips.

Analiza a arătat că nu există nicio asociere între consumul de proteine, animale sau vegetale, și riscul de deces din cauze cardiovasculare. Astfel, ambele tipuri de proteine pot fi incluse într-un model alimentar sănătos, dar cele animale par să ofere un efect protector în ceea ce privește mortalitatea provocată de cancer.

Deși studiile observaționale nu pot demonstra o legătură directă de cauzalitate, ele oferă indicii importante și contribuie la formularea unor recomandări practice și, în combinație cu cercetările clinice, concluziile susțin ideea că proteinele animale, consumate echilibrat, pot contribui la sănătate și longevitate.

„Când analizăm atât datele observaționale, cât și cercetarea clinică, devine clar că atât proteinele animale, cât și cele vegetale contribuie la sănătate și longevitate”, precizează Yanni Papanikolaou, cercetător principal și președinte al Nutritional Strategies.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock