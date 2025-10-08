Prima pagină » Actualitate » Studiu de caz – SPERIEM poporul cu CICLONUL! Cum au ajuns autoritățile factori de PANICĂ pentru cetățeni. Primarul din Mangalia, în decurs de 12 ore: Țineți-vă copiii în case/Vești bune, ne-a ocolit!

08 oct. 2025, 13:42, Actualitate
Autoritățile din țara noastră au fost în ultimele ore un factor de panică pentru populație, asta după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente, dar și de vijelii. Aparent, până la orele prânzului, datele transmise de către autorități nu s-au adeverit. Un exemplu de factor de panică este primarul interimar al Mangaliei, care în 12 ore a transmis două mesaje complet diferite. Marți a indus panica, iar miercuri, după ce a constatat că nu a venit ciclonul, a transmis „vești bune”. 

„Bună dimineața! Greul acum vine! Se apropie de Mangalia zona roșie a ciclonului! Evitați deplasările, tineți copiii în case!

Dumnezeu să ne protejeze orașul!”, a scris Paul Foleanu, marți dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Apoi, miercuri, după 12 ore, primarul interimar al Mangaliei a revenit cu alt mesaj.

„Buna ziua, Mangalia! Vești bune, frontul atmosferic ne-a ocolit! Dumnezeu ne-a protejat orașul!”, a scris edilul.

ARAFAT se ceartă, iar, cu rețelele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”

În ceea ce-l privește pe Raed Arafat, șeful DSU, acesta a reacționat, miercuri, după ce pe rețelele sociale au apărut mesaje în care se spune că situația meteorologică nu ar fi atât de gravă, după cum anunță autoritățile.

Șeful DSU a transmis un mesaj populației, în cadrul unei intervenții la Digi24, să ia în serios avertismentele meteo și măsurile recomandate de experți în astfel de situații, după viralizarea unei postări pe Facebook, în care se susține că nu ar fi vorba de fenomene extreme și că autoritățile exagerează.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență le-a cerut românilor să reactiveze sistemul Ro-Alert, pentru a primi în timp real mesajele autorităților.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe.

