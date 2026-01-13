Prima pagină » Actualitate » SUA redesenează granițele. Cum a făcut rost Trump de încă un milion de kilometri pătrați

13 ian. 2026, 14:57
SUA redesenează granițele / Sursa FOTO: Envato

Statele Unite au obținut în mod discret drepturi asupra a aproximativ un milion de kilometri pătrați de fund oceanic, scrie DailyGalaxy. Decizia redesenează granițe subacvatice în mai multe oceane, fără a atrage o atenție publică semnificativă.

Extinderea acordă SUA drepturi exclusive asupra fundului mării și subsolului în zone din Atlantic, Pacific, Arctica și Golful Americii (Mexic).

Suprafața revendicată, de două ori mai mare decât California

Revendicarea se bazează pe conceptul de Platou Continental Extins, recunoscut de cadrul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării. Deși Washingtonul nu a ratificat oficial tratatul, respectă standardele științifice ale acestuia pentru a-și justifica limitele maritime.

Potrivit autorităților, suprafața nou definită este de aproximativ 850.000 de kilometri pătrați (echivalentul a două state de mărimea Californiei) și nu include controlul asupra pescuitului sau apelor de suprafață.

Revendicarea este rezultatul a peste 20 de ani de cercetări geologice și oceanografice coordonate de Departamentul de Stat al SUA. Agenții precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică și Serviciul Geologic al Statelor Unite au desfășurat ample misiuni de explorare în adâncul oceanelor.

Cercetătorii au folosit imagistică seismică, hărți detaliate ale reliefului fundului oceanic (cartografiere batimetrică) și analize de sedimente pentru a demonstra că fundul oceanic este o extensie naturală a masei continentale americane.

Rezultatele au fost evaluate de Comisia pentru Limitele Platoului Continental, care a confirmat validitatea revendicării.

SUA nu au ratificat UNCLOS

Deși în mare parte necontestată, extinderea se află într-o zonă juridică gri din cauza neratificării UNCLOS (Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării) de către SUA. Unii legislatori se opun aderării, invocând suveranitatea, în timp ce liderii militari susțin tratatul pentru securitatea navigației.

Noile limite maritime stabilite ar putea avea suprapuneri cu revendicări canadiene în Arctica, însă nu sunt anticipate dispute imediate. În prezent, SUA dețin drepturi exclusive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale din subsolul marin.

Prin acest demers, SUA se alătură unui grup de peste 75 de state care și-au definit oficial limitele platoului continental extins.

SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei: al 51-lea stat al SUA. Surpriza pe care o conține proiectul

Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”

