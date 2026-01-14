Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”

Când toată omenirea tremură la gândul unui posibil atac asupra Groenlandei, din partea SUA, poetul Mircea Dinescu a găsit deja o armă neaoşă cu ajutorul căreia ar putea să-l învingă, în luptă dreaptă, pe liderul de la Washington.

Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată contextului geo-politic prin care trece omenirea, aflată sub imperiul ameninţării americane asupra teritoriului Groenlandei, după atacul asupra Venezuelei şi capturării cuplului prezidenţial.

Însă, Mircea Dinescu a identificat imediat o armă care l-ar putea convinge pe Donald Trump să se răzgândească asupra acestei idei: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”.

„Ce armă românească poate fi folosită împotriva lui Donald Trump Aș vrea să plec de grabă-n Groenlanda ca să mă bat cu Donald Trump pe burtă, să-i zic de la obraz ”la loc comanda” că-s pregătit pentru o luptă scurtă. Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa și arătîndu-i arma mea secretă să o zdrobesc în pumni, să-i iasă apa și-atunci va spune sigur că regretă”, scrie miercuri, Mircea Dinescu, pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI: