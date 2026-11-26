Ilie Bolojan, președintele PNL și fost premier al României, a anunțat joi 26 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, susținute la Suceava, că actualul edil, Vasile Râmbu, suspendat din Partidul Social Democrat, va candida la primăria orașului și în 2028, din partea Partidului Național Liberal.

„În baza discuțiilor administrative și politice cu dnul. primar Râmbu, am observat că avem aceeași viziune asupra dezvoltării unui oraș. Am observat că avem o viziune politică asemănătoare și vreau să-i mulțumesc că a acceptat să candideze la Primăria Suceava în 2028 din partea PNL”, a afirmat Ilie Bolojan.

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La rândul său, Vasile Râmbu a mulțumit PNL-ului pentru susținerea oferită la următoarele alegeri locale din 2028.

„Mulțumesc PNL pentru onoarea de perspectivă pe care mi-a dat-o. Rămân dedicat proiectelor pentru Suceava și, desigur, având un set de proiecte de mare perspectivă de dezvoltare a municipiului, desigur ne trebuie mai mulți ani, mai multe mandate. Vă mulțumesc pentru încredere și promit că nu voi dezamăgi”, a declarat Vasile Râmbu, în cadrul aceleiași conferințe.

Cum argumentează Vasile Râmbu apropierea de PNL

Vasile Râmbu, primarul Sucevei ales pe listele PSD, în 2024, a explicat ulterior, într-o postare pe Facebook, apropierea de Partidul Național Liberal, unul dintre cei mai mari adversari politici ai social democraților.

„Oricine a condus o primărie știe că, la nivelul realității de la firul ierbii, nu există asfalt liberal și asfalt social-democrat”, a precizat Râmbu.

Totodată acesta a subliniat că o bună strategie în administrarea unui oraș primează în fața „rivalităților” dintre partide.

„În acest context politic fluid, tentația de a privi orice întâlnire prin lupa rivalităților de partid este mare, dar haideți să facem un pas în spate și să privim esența: dialogul dintre doi oameni care au ales, de-a lungul carierei, să construiască și să administreze, nu să facă zgomot”, a mai adăugat edilul Sucevei.

De asemenea, acesta l-a lăudat pe Ilie Bolojan pentru activitatea sa, în timpul mandatului de primar al Oradei.

„I-am apreciat întotdeauna parcursul de primar, dovadă fiind și vizita pe care i-am făcut-o la Oradea încă din perioada campaniei, pentru a vedea la fața locului ce înseamnă o administrație eficientă”, a spus Râmbu.

Vasile Râmbu a absentat de la ședința organizată la Suceava de liderul PSD, Sorin Grindeanu

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a început joi, 26 noiembrie, o vizită de lucru la Suceava. Fostul premier a efectuat o oprire la sediul Primăriei municipiului, fiind întâmpinat chiar la ușa mașinii de primarul suspendat din PSD, Vasile Rîmbu.

Gestul are o semnificație aparte în contextul local, scrie NewsBucovina. Vasile Rîmbu a refuzat să participe marți la ședința organizată la Suceava de președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, dedicată discuțiilor privind ampla reformă administrativ-teritorială asumată de social-democrați.

Râmbu, primar ales pe listele PSD, a fost suspendat din partid

Primarul, ales în 2024 pe listele PSD, a fost suspendat din partid. În luna octombrie, conducerea PNL Suceava, prin deputatul Ioan Bălan, a anunțat că liberalii sunt dispuși să susțină candidatura lui Rîmbu pentru un nou mandat în 2028, fără ca acesta să se înscrie formal în PNL.