Noi detalii din stenogramele din dosarul Cămătarilor, menționează că fiul lui Sile Cămătaru, Vasile – Daniel Balint, zis „Dani al lu’ Sile” ar fi împrumutat unui bărbat 40.000 de euro, cu o dobândă de 10.000 de euro pe lună, și l-ar fi amenințat că îi bate toată familia dacă nu plătește. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a nouă membri ai clanului, reținuți pentru 24 de ore, miercuri 25 noiembrie, transmite Mediafax.

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Vasile-Daniel Balint, zis „Dani al lu’ Sile”, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără autorizație, între iunie 2025 și iunie 2026. Unui bărbat i-ar fi împrumutat 40.000 de euro, cu o dobândă de 10.000 de euro pe lună:

„Îmi și plătești 10.000 pe lună până îmi dai banii.”, i-ar fi spus Daniel Balin, fiul lui Sile, uneia dintre victime.

Fiul lui Sile și-ar fi amenințat victima: „Îmi asum pușcăria pentru familia mea”

Datornicul nu a mai plătit și a explicat întârzierea prin faptul că fusese arestat în altă țară. Pe 8 noiembrie 2026, „Dani al lu’ Sile” l-ar fi amenințat la telefon:

„Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta.” Tot atunci i-ar fi spus: „dacă nu vin în Canada și te dau în două” și „Eu îmi asum pușcăria pentru familia mea!”.

Bărbatul i-a transmis lui Daniel Balint că a doua zi va cere protecție pentru el și pentru copii.

A doua victimă, amenințată în propria-i casă

De asemenea, fiul lui Sile Cămătaru i-ar fi împrumutat unei alte victime 10.000 de euro și ar fi încasat 1.800 de euro dobândă în fiecare lună, adică 18% pe lună. Procurorii citează o discuție despre acest împrumut:

„De când am luat bani de la el nu mai pot să îi mai țin deloc, ești nebun, e sărăcie.”

Când plățile s-au oprit, fiul lui Sile Cămătaru ar fiu recurs la amenințări:

„O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieții mei de nu-i dau foc, ca să știi”, i-ar fi spus Sile victimei.

Pe 4 mai 2026, „Dani al lu’ Sile” ar fi mers la locuința bărbatului ca să-i ceară un BMW X5 în schimbul datoriei, iar acesta a fugit.

Cum ar fi obligat-o Sile Cămătaru pe una dintre victime să-și achite datoria

Sile Cămătaru ar fi dat și el bani cu dobândă. Un datornic trebuia să își achite datoria scoțând rădăcinile unui copac la o proprietate a liderului clanului.

Pentru că nu a făcut-o, pe 14 iulie 2026 Sile Cămătaru l-ar fi sunat:

„Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”.

Cei nouă inculpați din Clanul Cămătarilor află azi dacă vor fi arestați preventiv

Nucleul dur al clanului Cămătaru, respectiv, Vasile și Ion Balint, fii lui Vasile Balint, și ginerii celor doi lideri, alături de alți locotenenți acestora au fost duși, joi 26 noiembrie, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București unde procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Instanța a rămas în pronunțare în jurul orei 15.30 și urmează să ia o decizie în jurul orei 16.30 în privința propunerii anchetatorilor DIICOT.

Gruparea Cămătarilor, acuzată de trafic de persoane, munca forțată, șantaj, cămătărie și proxenetism

În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul.