Una dintre „iubirile” fiului lui Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, de care acesta a profitat de pe urma prostituării femeii, povestea unei prietene cum ar fi fost umplută de sânge ca urmare a bătăilor presupus primite de la mezinul clanului interlop din Capitală, potrivit stenogramelor din dosarul Cămătarilor, ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

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Femeie traficată din „iubire”

Astfel, se arată că Vasile-Daniel Balint, cel puțin începând cu sfârșitul anului 2024 și pană în prezent, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei, datorată statutului său de victimă a traficului de minori, lipsei unui suport familial corespunzător și vârstei fragede (22 ani), prin inducerea în eroare cu privire la intenția dezvoltării unei relații de iubire serioase („Te iubesc din inimă.”„Pentru că eu nu mai muncesc și nu mai fac bani. Gândul meu e numai la tine non-top, numai la tine, nu pot să fac nimic. Am rămas pe loc cu viața mea din iubire pentru tine. (…)Sufăr zi de zi.”).

Falsitatea sentimentelor de iubire rezultă din faptul că Daniel Balint se află într-o relație de concubinaj cu o altă femeie, împreună cu care are doi copii minori („Da așa își dă seama lumea, doar nu ne-am certat și mergeam la mare. Își dă seama retardatele astea.” „ca să nu se certe el”, „Și Dani, fă, cine vrea să vadă, vede, că și eu văd toate alea cum o văd pe Alexandra.”), și prin utilizarea unor tehnici manipulative (metoda „Loverboy”), a recrutat-o și a transportat-o pe aceasta (29.08.2026, pe cale terestră, 03.11.2026, pe cale aeriană, pe teritoriul Germaniei) în scopul determinării acesteia prin constrângere la continuarea practicării prostituției și obținerii foloaselor patrimoniale realizate de victimă în urma practicării prostituției pe teritoriul Germaniei și Elveției (23.08.2026, la ora 06:15:35 „O să te f… în Germania să-mi dai banii.”).

Din dragoste, în alte feluri..

Când femeia a vrut să înceteze să își vândă trupul pentru Daniel Balint, se mai arată în dosarul anchetatorilor, s-a recurs la obligarea victimei la continuarea practicării prostituției.

Acest lucrur s-a realizat prin exercitarea mai multor constrângeri fizice și morale, respectiv prin agresarea fizică a victimei, în repetate rânduri, unele dintre acestea fiind cu o intensitate ridicată de natură a-i provoca grave suferințe fizice ( „Am înțeles, m-ai bătut, ai fost supărat!”, „Ce mă fac? Ajută-mă! N-am pe…îmi bate rău de tot inima. Adică mă sperie…de momentul ăsta ce mi-ar face. Cred că mă bagă în spital rău dacă el când greșesc îmi dă așa un pumn îți dai seama ce-mi face?”,: „Tu te îmbraci, te postezi și mie mi-ai spart capul, nu?”,: „Ba da! Îți arăt filmare! M-a umplut de sânge pe … pe…pe…eram plină de sânge! peste tot!”, „Am vomitat că mi-ai dat un pumn în stomac.”, „Am și căzut pe jos, m-am umplut de sânge. Te rog eu frumos” și.. : „Băi Dani cum poți să-mi faci așa ceva. M-am umplut de sânge. Cum poți să-mi faci așa ceva?”), prin supunerea unui abuz psihologic prin adresarea de injurii și desconsiderarea constantă a acesteia.

„Fă, gunoi infect, împuțit vorbești tu?”

Pentru „frăgezirea” psihologică a femeii care îl susținea financiar vânzându-și trupul diverșilor clienți Daniel Balint folosea un arsenal verbal divers, care avea menirea desconsiderării totale ca om a acesteia.

„Fă, gunoi infect, împuțit vorbești tu? De ce p… mea vorbești tu? Știi tu?”, „Tu ești o lătură, o cârpă împuțită”, „ Tu ai fost o târfă împuțită care ai sărit din p… în p…, înainte de termen. Înainte de despărțire”), amenințări cu acte de violență ( „Fă tu vrei să-mi iau 25 de ani cu tine? Să te mierlesc, dă-te-n p… mea de târfă. Fă nu mai trage de ușa aia, dă-te dreacu că mâine îți sparg ușa de la casă.”), toate cu scopul menținerii unui control asupra acesteia care să conducă la remiterea sumelor de bani obținute din practicarea prostituției către numitul Balint Vasile-Daniel.

De asemenea, s-a constatat faptul că numitul Balint Vasile-Daniel a intrat în posesia banilor produși de numita Moroșeanu Ana-Maria-Alexandra din practicarea prostituției prin deplasarea acestuia în locația în care se află aceasta (Germania și Elveția) și îi primește numerar (16.07.2026, ora 15:48:50, „Mai dă-l în … că vine aici, ce p… mea să faci aici? Să-mi aștepți banii sau ce?”/ „În afară de bani, îmi dai, îmi dai orice, îmi dai ficatul, inima, numai bani nu mi-ai dai. De ce nu-mi dai fă și mie bani?” / „Deci așa ți se pare ție o relație normală, plecăm amândoi și tu faci bani și eu stau aici ca prostul, nu?”/ „dar nu ți-am dat când am avut?”, „lasă-mă să strâng ca lumea și ți-i dau!”/„Forță. Deci așa faci, 5000, 7000, 10.000, mai cu chiu cu vai, dar îi dai. Tre să te las să strângi, să vin după aia aici. Cu scuze cu probleme, cu astea..”).

Nucleul dur al clanului Cămătaru, respectiv, Vasile și Ion Balint, fii lui Vasile Balint, și ginerii celor doi lideri, alături de alți locotenenți acestora au fost duși, joi, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București unde procurorii DIICOT cer arestarea preventivă ale acestora pentru 30 de zile.

Nuțu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul ( ginerele lui Nuțu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu), Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, ⁠Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, au ieșit în cătușe de la sediul DIICOT, în cursul nopții de miercuri spre joi, și urcați în dube, pentru a fi duși la Arestul Central.

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani, patronului clubului Ring din Costinești, inculpat și el în dosar, nu a fost găsit de autorități, până la acest moment.

De la documentar la penitenciar

În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Activitatea unor artiști, controlată prin amenințări și intimidări. Printre victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Luis Gabriel

Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.