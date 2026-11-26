Ludovic Orban lansează o serie de acuzații în contextul chemării liderului AUR, George Simion, la Parchetul General. Acesta susține că dosarul penal deschis pe numele lui Simion ar avea drept scop consolidarea imaginii sale de politician antisistem, printr-un proces de victimizare similar celui pe care îl atribuie lui Călin Georgescu.

Într-o postare pe Facebook, Ludovic Orban susține că imaginea de lider antisistem a lui George Simion ar fi început să își piardă din credibilitate, în condițiile în care Călin Georgescu a fost vizat de mai multe anchete penale.

”S-au prins și păpușarii lui Simion că vrăjeala cu campionul luptei antisistem nu prea mai ține. Că, în timp ce furnizorul principal de voturi și de mesaje pentru auriști, Călin Georgescu, prea e vicitimizat, „tinichigiul șef” e bine mersi, nederanjat de nimeni din sistem, făcând pe ascuns jocurile planificatorilor din culise. Și ce și-au zis ei atunci? Hai să îi mai dăm și lui de doi bani credibilitate pentru rolul pe care l-am pus să îl joace. Și l-au chemat și pe el la Parchetul General, să se victimizeze și el după modelul deja brevetat cu Georgescu”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Ludovic Orban: ”Acest dosar nu îi va clinti niciun fir de păr de pe cap lui George Simion”

Ludovic Orban pune sub semnul întrebării și momentul în care liderul AUR a fost chemat în fața procurorilor, la aproximativ un an și jumătate de la declarațiile acestuia referitoare la membrii Biroului Electoral Central.

”Să nu vă imaginați acum că Simion este în vreun pericol. Nu! Acest dosar nu îi va clinti niciun fir de păr de pe cap lui George Simion. În cel mai rău caz pentru el, va plăti o amendă penală. Scopul acestui dosar, făcut la un an și jumătate de la instigările lui la violență contra membrilor Biroului Electoral Central, este acela de a îl pune pe același postament cu Georgescu, ca să îl ajute să culeagă mai ușor voturile ieftine semănate de interacțiunile lui Georgescu cu justiția în multele și interminabilele dosare făcute pe genunchi de diferiți procurori care parcă vor să îl facă mare, nu să îl condamne pentru infracțiunile comise”, a mai scris Orban.