Suferința prin care trece Roxana Ciuhulescu. ”Tot ce-mi doresc acum e ca mama mea să se facă bine”

13 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, trece printr-o perioadă dificilă. La sfârșitul anului trecut, mama vedetei a fost diagnosticată cu cancer.  

Roxana Ciuhulescu a mărturisit că anul 2025 s-a încheiat foarte dureros pentru ea. Vedeta a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu cancer.

”2025 a fost un an cu multe realizări, am muncit foarte mult. Dar, s-a încheiat foarte dureros pentru mine, pentru că am aflat că mama mea suferă de cancer. Problema mamei mele de sănătate m-a întristat foarte tare. A fost un an cu foarte mare încărcătură. Tot ce-mi doresc acum e ca mama mea să se facă bine. Mai cred în minuni, sper să se întâmple o minune în cazul ei! Atât îmi mai doresc: să fim sănătoși”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru click.ro.

”Sună ca un tipar, dar este cel mai important. În momentul în care ești bolnav, de abia atunci prețuiești sănătatea și-ți dai seama cât de important e să fii bine. Restul știi cum e, le mai faci. Îmi doresc ca, și în acest an, să rămânem aceeași familie solidă, mai ales când te uiți stânga-dreapta și vezi că toată lumea divorțează. Unde mai e oare familia tradițională?! Asta îmi doresc: să-mi țin familia laolaltă! Asta îmi dă mie cea mai mare forță”, a adăugat aceasta.

Roxana Ciuhulescu are doi copii

Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu în anul 2018.

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

