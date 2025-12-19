Suferințele prin care a trecut Feli. ”Am înțeles multe în felul meu, atât în copilărie, cât și în adolescență”

Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 39 de ani, a trecut prin momente dificile în copilărie și adolescență, atunci când părinții ei au divorțat, iar bunica sa a încetat din viață.



Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Nora Luna. La sfârșitul anului 2022, pe contul său de Instagram, Feli Donose a anunțat că s-a separat de Cătălin.

În copilărie și în adolescență, Feli Donose a trecut prin momente dificile. Bunica sa s-a stins din viață când artista avea doar șase ani, iar părinții săi au divorțat când ea avea 14 ani.

Suferințele prin care a trecut Feli. ”Cred că sunt foarte iubită de Dumnezeu, pentru că, la mine, nicio pierdere nu s-a simțit a fi un „sfârșit de lume””

”Pe bunica am pierdut-o când aveam cam 6 ani. Azi am 39, dar să știi că, în Spirit, bunica mea e prezentă aici. Întrebări sau confuzie, bucurii, mereu le împart cu ea. Am cu ea o conexiune dincolo de Pământ pe care știu că mulți dintre noi, în povestea lor, o trăiesc. Când părinții mei au divorțat – eu aveam 14 ani atunci – una dintre ancore a fost bunica mea”, a spus Feli Donose pentru revista Viva.

”Cred că sunt foarte iubită de Dumnezeu, pentru că, la mine, nicio pierdere nu s-a simțit a fi un „sfârșit de lume”. Plus că eu de mică am fost o copilă „bătrânică”. Am avut un soi de înțelegere matură chiar și la 6 ani. Am înțeles multe în felul meu, atât în copilărie, cât și în adolescență. Mai târziu, în viața de adult, când am început să mă caut, mai ales spiritual, toate s-au legat”, a mai declarat artista.