Sună GOARNA. Rezerviștii din Ilfov sunt chemați în unități

Rezerviștii militari din Ilfov sunt chemați la unitate. Este vorba despre o procedură prin care Ministerul Apărării Naționale verifică pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict. Chemarea rezerviștilor este însă o procedură normală, care s-a mai aplicat în ultimii ani, dar evident, a fost folosită și pentru crearea unor dezinformări, fake news-uri, conform ProTV.

Aceste scrisori au fost primite de această dată de rezerviștii din județul Ilfov. Sunt corespondențe trimise periodic în județe aleatorii. Ce trebuie să facă militarii? Să meargă la unitățile la care sunt chemați și să prezinte documentele cerute. Totul ar trebui să dureze câteva zeci de minute, după care rezerviștii se întorc acasă.

De ce face Ministerul Apărării acest lucru? Pentru că, în timp, unii rezerviști se îmbolnăvesc sau mor, iar periodic, armata trebuie să verifice baza de date a rezerviștilor în așa fel încât să știe pe cine se bazează în cazul unui conflict. În lipsa unor astfel de verificări, Ministerul Apărării Naționale s-ar putea trezi cu o mare surpriză în caz de război. În același timp, rezerviștii rămân în baza de date și pentru a fi chemați la exerciții.