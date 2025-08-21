Sună GOARNA. Rezerviștii din Ilfov sunt chemați în unități

Rezerviștii militari din Ilfov sunt chemați la unitate. Este vorba despre o procedură prin care Ministerul Apărării Naționale verifică pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict. Chemarea rezerviștilor este însă o procedură normală, care s-a mai aplicat în ultimii ani, dar evident, a fost folosită și pentru crearea unor dezinformări, fake news-uri, conform ProTV.
Aceste scrisori au fost primite de această dată de rezerviștii din județul Ilfov. Sunt corespondențe trimise periodic în județe aleatorii. Ce trebuie să facă militarii? Să meargă la unitățile la care sunt chemați și să prezinte documentele cerute. Totul ar trebui să dureze câteva zeci de minute, după care rezerviștii se întorc acasă.
De ce face Ministerul Apărării acest lucru? Pentru că, în timp, unii rezerviști se îmbolnăvesc sau mor, iar periodic, armata trebuie să verifice baza de date a rezerviștilor în așa fel încât să știe pe cine se bazează în cazul unui conflict. În lipsa unor astfel de verificări, Ministerul Apărării Naționale s-ar putea trezi cu o mare surpriză în caz de război. În același timp, rezerviștii rămân în baza de date și pentru a fi chemați la exerciții.
Și aceste antrenamente au loc periodic. Armata îi cheamă în poligon. Este vorba despre câteva sute de persoane la fiecare antrenament, iar acești rezerviști vin pentru a-și aminti cum se trage cu arma sau cum se poartă o vest antiglonț. Sunt măsuri și proceduri esențiale pentru ca populația să fie cât de cât pregătită. Evident, asta nu înseamnă că începe războiul în România, așa cum sugerează de fiecare dată diferită conturi de tiktok sau facebook. În momentul de față, Armata României are aproximativ 40.000 de rezerviști.