Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”

Acordul Mercosur a adus protestele fermierilor la porţile Parlamentului European din cauza îngrijorării acestora că mărfurile lor vor ajunge să fie vândute pe nimic sau să nu mai aibă piaţă de desfacere din cauza altora de calitate îndoielnică şi mai ieftine venite pe filiera America de Sud. Liberalul Rareş Bogdan transmite, în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarul român, Rareş Bogdan, atrage atenţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că tot ce se petrece acum este rezultatul unei comunicări deficitare în ceea ce priveşte lămurirea unor chestiuni legate de avantajele acestui Acord Mercosur.

„Românii au o vorbă: domnia şi prostia se plătesc” îi transmite europarlamentarul şefei C.E căreia îi reproşează că Bruxelles-ul „nu comunică suficient” „Bruxelles-ul le furnizează muniție. Nu comunică suficient si adecvat.

Românii au o vorbă: prostia și domnia se plătesc. Prețul este mare. Ce vină au fermierii că n-au aflat de clauzele care impun standardul UE de siguranță alimentară pentru produsele Mercosur? Ce vină au că nu li s-au explicat clauzele de salvgardare, cotele maxime impuse de import, cotele de standardizare și impactul importului de produse agricole de bază fără taxe în UE.

Lumea sare pe fermieri dar îi ține în beznă și fără informațiile de bază, ci doar țintuiți de reproșuri”, spune Rareş Bogdan.

Europarlamentarul arată cu degetul în direcţia producătorilor auto şi de subansamble care, în opinia sa, „beneficiază direct” de acest Acord Mercosur, dar „tace majestuos”.

„Cei care beneficiază direct, industria constructoare de mașini și de subansamble tace majestuos desi este beneficiara directă a Acordului. Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării. Eu nu cred că există fermieri rău intentionați. Cred însă sincer că există o mulțime de fermieri neinformați suficient din cauza echipei dumneavoastră.

Sunt manipulați fermierii? Atunci ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul! Să știe și cetățenii!

Ce vă costă să demontați minciunile? Vă spun ce eu ce s-ar putea să vă coste: funcția și imaginea publică a Uniunii. Dacă nu ne trezim și învățăm să comunicam eficient, extremiștii vor dărâma eurosistemul și vor face din el preșul tuturor”, a mai transmis Rareş Bogdan în plenul Parlamentului European.

