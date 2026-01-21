Prima pagină » Actualitate » Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”

Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”

Luiza Dobrescu
21 ian. 2026, 14:40, Actualitate

Acordul Mercosur a adus protestele fermierilor la porţile Parlamentului European din cauza îngrijorării acestora că mărfurile lor vor ajunge să fie vândute pe nimic sau să nu mai aibă piaţă de desfacere din cauza altora de calitate îndoielnică şi mai ieftine venite pe filiera America de Sud. Liberalul Rareş Bogdan transmite, în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarul român, Rareş Bogdan, atrage atenţia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că tot ce se petrece acum este rezultatul unei comunicări deficitare în ceea ce priveşte lămurirea unor chestiuni legate de avantajele acestui Acord Mercosur.

„Românii au o vorbă: domnia şi prostia se plătesc” îi transmite europarlamentarul şefei C.E căreia îi reproşează că Bruxelles-ul „nu comunică suficient”

„Bruxelles-ul le furnizează muniție. Nu comunică suficient si adecvat. 
Românii au o vorbă: prostia și domnia se plătesc. Prețul este mare. Ce vină au fermierii că n-au aflat de clauzele care impun standardul UE de siguranță alimentară pentru produsele Mercosur?

Ce vină au că nu li s-au explicat clauzele de salvgardare, cotele maxime impuse de import, cotele de standardizare și impactul importului de produse agricole de bază fără taxe în UE.
Lumea sare pe fermieri dar îi ține în beznă și fără informațiile de bază, ci doar țintuiți de reproșuri”, spune Rareş Bogdan.

Europarlamentarul arată cu degetul în direcţia producătorilor auto şi de subansamble care, în opinia sa, „beneficiază direct” de acest Acord Mercosur, dar „tace majestuos”.

„Cei care beneficiază direct, industria constructoare de mașini și de subansamble tace majestuos desi este beneficiara directă a Acordului. Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării. Eu nu cred că există fermieri rău intentionați.

Cred însă sincer că există o mulțime de fermieri neinformați suficient din cauza echipei dumneavoastră.
Sunt manipulați fermierii? Atunci ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul! Să știe și cetățenii!
Ce vă costă să demontați minciunile?

Vă spun ce eu ce s-ar putea să vă coste: funcția și imaginea publică a Uniunii. Dacă nu ne trezim și învățăm să comunicam eficient, extremiștii vor dărâma eurosistemul și vor face din el preșul tuturor”, a mai transmis Rareş Bogdan în plenul Parlamentului European.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
14:35
Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
FLASH NEWS Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
14:30
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
CINEMA „Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
14:20
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
EXTERNE A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
13:45
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
TURISM Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
13:45
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
ULTIMA ORĂ Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
13:43
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
ULTIMA ORĂ România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
14:22
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
LIVE 🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
13:46
🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
VIDEO Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
13:29
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
SPORT Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”
13:25
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe