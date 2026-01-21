Parlamentul European sesizează CJUE împotriva acordului Mercosur. Voturile decisive au venit de la PSD, cum a anunțat Sorin Grindeanu, în exclusivitate, pentru Gândul

13:30 Ursula von der Leyen: Beneficiile acordului cu Mercosur vor fi enorme pentru companiile europene „Acodul cu Mercosur, care ştiu că este foarte intens dezbătut (…), asigură un acces la materii prime de care industria noastră are nevoie. Iar beneficiile vor fi enorme pentru companiile europene”, a afirmat, miercuri, șefa Comisiei Europen. Ursula von der Leyen a completat, totodată că „acordul cu Mercosur va aduce, de asemenea, câştiguri uriaşe producătorilor de lactate, vinuri, băuturi spirtoase, ulei şi multe altele”.

UPDATE. 14.03 Parlamentul European a decis să sesizeze CJUE pe acordul Mercosur. 334 de voturi au fost pentru, 324 împotrivă, decizia luându-se la o diferență mică, de doar 10 voturi. Delegația PSD din PE a votat pentru trimiterea acordului Mercosur la Curtea Europeană de Justiție, un proces care ar putea dura câțiva ani.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ieri, în exclusivitate pentru Gândul, că partidul său va vota pentru sesizarea CJUE și a denunțat presiunile făcute pe acest subiect.

Sesizarea CJUE blochează teoretic intrarea în vigoare a acordului comercial UE- Mercosur timp de câteva luni. Între timp, însă, Comisia Europeană are opțiunea de a aplica tratatul – cu titlu provizoriu – dacă dorește acest lucru.

Comisia Europeană a anunțat că „ regretă ” votul deputaților europeni care au contestat în instanță validitatea acordului comercial cu țările Mercosur. „ Conform analizei noastre, întrebările ridicate de Parlament în această moțiune nu sunt justificate”, a spus Olof Gill, purtător de cuvânt al executivului european.

Parlamentul European este „alături de poziția” Franței, care „acceptă să spună nu”, au spus europarlamentarii. După vot s-au auzit urale din partea fermierilor adunați în jurul clădirilor Parlamentului European.

ȘTIREA INIȚIALĂ:Parlamentul European votează miercuri dacă solicită un aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, un demers care ar putea întârzia implementarea documentului cu până la doi ani și chiar riscă să blocheze definitiv înțelegerea.

Un grup de circa 150 de eurodeputați a depus o contestație juridică prin care solicită Curții să decidă dacă acordul poate fi aplicat înainte de ratificarea completă de către toate statele membre și dacă unele prevederi limitează competențele Uniunii Europene (UE) privind politicile de mediu și sănătate publică.

De obicei, CJUE are nevoie de aproximativ doi ani pentru a emite un astfel de aviz, relatează Reuters. În acest timp, acordul ar putea fi aplicat provizoriu, însă o astfel de decizie ar fi politic dificilă, având în vedere opoziția tot mai vocală din partea fermierilor, inclusiv cei din România, care au protestat inclusiv marți, la Strasbourg.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este așteptat să se desfășoare în februarie, martie sau aprilie. În pofida numeroșilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia.

Cele două componente ale Acordului au fost votate la 9 ianuarie, în Coreper, cu majoritate calificată. Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut, conform sursei citate.

Fermierii europeni se tem de „invazia produselor ieftine”

Pe de altă parte, organizațiile agricole europene avertizează că acordul ar putea destabiliza piața agricolă a UE. Fermierii români, reuniți în Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), i-au cerut lui Ilie Bolojan să se opună ratificării.

Fermierii români mai precizează că acordul UE-Mercosur riscă să impună sarcini suplimentare și disproporționate celor care asigură securitatea alimentară a României și Europei și consideră că Regulamentul de salvgardare propus de CE nu oferă asigurările de care are nevoie comunitatea agricolă din UE.

Mii de fermieri, inclusiv din România, au participat marţi, 20 ianuarie, la Strasbourg, la protestele împotriva Acordului Mercosur. Fermierii români au cerut amânarea intrării în vigoare a acordului până la obţinerea unei forme acceptate de către organizaţiile profesionale din agricultură.

Ce prevede acordul Mercosur

Mercosur este piața comună sudică – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur.

Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane de locuitori.

Acordul Mercosur ar putea crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piață de peste 700 de milioane de consumatori. Potrivit Comisiei Europene:

Exporturile UE către Mercosur ar putea crește cu până la 39%, echivalentul a aproximativ 49 miliarde de euro anual;

Mercosur va elimina taxele vamale pentru 91% dintre exporturile europene, inclusiv pentru automobile (de la 35%) pe o perioadă de 15 ani;

UE va elimina treptat taxele pentru 92% dintre exporturile Mercosur într-un interval de până la 10 ani;

Blocul sud-american va elimina și taxele pentru produse agricole europene, respectiv 27% pentru vinuri și 35% pentru băuturile spirtoase.

Se acordă cote de export fără taxe pentru produse sensibile, respectiv 99.000 de tone de carne de vită și 30.000 de tone de brânzeturi europene.

Acordul include, de asemenea, cote pentru pui, carne de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce din partea UE, respectiv pentru lapte praf și formule pentru sugari din partea Mercosur.

Acordul recunoaște și aproximativ 350 de indicații geografice europene, de la „Parmigiano Reggiano” la „Roquefort”.

