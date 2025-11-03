SUPERLUNA Castorului. Când va putea fi văzută în România

Luna plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului”, va răsări pe 5 noiembrie. Conform BBC, aceasta va fi cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2025 și se va putea observa foarte bine și din România. Orbitarea Lunii în jurul Pământului nu este perfect circulară, ci are o formă eliptică.

Distanța față de Pământ variază între aproximativ 354.000 km la perigeu (punctul cel mai apropiat) și 402.000 km la apogeu (punctul cel mai îndepărtat), preia Libertatea.

Termenul «superlună» a fost introdus în 1979 de astrologul Richard Nolle pentru a descrie lunile pline care apar mai mari și mai strălucitoare când coincid cu perigeul. Potrivit BBC, aceste superluni pot părea cu până la 14% mai mari și cu 30% mai strălucitoare decât alte luni pline.

Luna Castorului (Beaver Moon) va fi perfect vizibilă din România. Mai mult decât atât, anul acesta (2025) evenimentul este și mai spectaculos, deoarece se suprapune cu fenomenul de Superlună, ceea ce o face să pară mult mai mare și mai luminoasă.

Cel mai bun moment pentru observație este miercuri seara, la scurt timp după apusul soarelui, când Luna răsare deasupra orizontului estic. Deși faza de Lună Plină este atinsă oficial în după-amiaza zilei de 5 noiembrie (ora României), Luna va fi vizibilă și va părea la fel de plină și spectaculoasă și în noaptea de marți spre miercuri, dar și în noaptea de miercuri spre joi.

Fiecare lună plină are o denumire tradițională, reflectând fenomene naturale sau meteorologice specifice perioadei respective. Numele „Luna Castorului” provine probabil din observațiile unor triburi native americane și ale coloniștilor europeni timpurii.

Noiembrie este perioada în care castorii devin deosebit de activi, construind baraje și făcând provizii pentru iarnă. Aceste mamifere aduc beneficii importante naturii, îmbunătățind calitatea apei râurilor și crescând biodiversitatea. Deși este prea devreme pentru o prognoză exactă, în cazul în care cerul va fi acoperit de nori și nu veți putea observa Luna Castorului, următoarea și ultima superlună a anului 2025 va fi pe 6 decembrie.

