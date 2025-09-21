Prima pagină » Actualitate » „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%

21 sept. 2025, 13:41, Actualitate
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu ciorbe gratis şi reduceri de 30% / Foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

După o vară cu puțini turiști, operatorii de pe litoral încearcă să prelungească sezonul și să reinventeze vacanța la mare. „Superoferta” pentru toamnă înseamnă ciorbe gratis și reduceri de 30% la cazare. De asemenea, hotelierii mai aruncă în joc și petreceri tematice cu must și grătar direct pe plajă.

În Mamaia, un hotel de patru stele atrage clienții cu pachete de minimum două nopți și un preț imbatabil – 320 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, pentru o cameră dublă. În plus, la prânz, turiștii primesc gratuit o ciorbă și un desert.

Pentru cei care nu aleg acest pachet, există varianta clasică, reducere de 10% din prețul de bază.

Ce discounturi oferă hotelierii

„Noi am pregătit oferte de minim 2 nopţi, unde preţurile pornesc de la 320 de lei pe noapte, camera dublă standard, cu mic dejun inclus, iar la prânz oferim şi o ciorbă şi un desert din partea noastră”, spune Elena Tiba, șefă de recepție la un astfel de hotel.

Un alt hotel, care afișează prețuri începând de la 195 de lei pe noapte, propune acces separat la spa: 50 de lei pentru turiștii cazați în hotel și 60 de lei pentru vizitatori. Zona de relaxare include jacuzzi, dușuri emoționale și o salină artificială.

O altă variantă promovată în extrasezon este turismul de tip retreat, cu accent pe relaxare și care oferă camere spațioase cu priveliști terapeutice.

„Pentru mai multe nopţi de cazare, putem merge şi la peste 30% reducere la preţul camerei. Găsesc relaxare, servicii de calitate, motiv să revină”, explică Bogdan Lotreanu, managerul unui astfel de hotel.

Pe plajele din Constanța, până la începutul lunii octombrie, turiștii au ocazia să participe la ateliere de creație, spectacole de teatru pentru copii sau concursuri de nisip. Adulții au parte de seri cu muzică live, petreceri tematice și mese câmpenești cu must și grătar, arată un reportaj realizat de Antena 1.

Ofertele sunt îmbietoare, iar vremea pare că ține cu hotelierii. Duminică, 21 septembrie, s-au înregistrat 25 de grade Celsius pe litoral, iar apa mării a rămas la 18 grade. Câțiva turiști suficient de curajoși chiar au intrat la scăldat.

În plus, meteorologii anunță o ușoară încălzire a apei în aceste zile.

