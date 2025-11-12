Incident în Prahova. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ

Un incident a avut loc în Prahova, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ, la o adâncime de 5 metri. Salvatorii intervin de urgență la fața locului.

În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, un incident grav a avut loc în Prahova, în localitate Gherghița. Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ, la o adâncime de 5 metri. La momentul actual, pompierii depun eforturi pentru extragerea celor doi oameni. Există riscul ca malurile să se surpe.

Cei doi muncitori executau lucrări aferente rețelei de canalizare, notează Mediafax.

La fața locului au fost trimise echipajele de salvare.

„Intervin pompierii militari din cadrul celor două detașamente din municipiul Ploiești cu o autospecială de stingere, o descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă”, transmite ISU Prahova.

Știre în curs de actualizare.

