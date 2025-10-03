SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez

O româncă a mers pentru prima dată acasă la soțul său ei nepalez, anul acesta, în luna septembrie, unde a avut parte de o surpriză emoționantă.

Astfel, Daniela și Balaram au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului.

Cei doi s-au cunoscut în România, în urmă cu peste trei ani, iar în 2023 s-au căsătorit civil, nunta religioasă având loc anul trecut, la București.

Acum, cuplul a mers în Nepal, unde familia lui Balaram i-a pregătit Danielei o surpriză emoționantă. Ea a fost întâmpinată cu flori, ghirlande și daruri, conform tradiției locale.

În plus, rudele au surprins-o cu o petrecere aniversară spectaculoasă, cu tort, baloane și confetti, moment care a emoționat-o profund.

Clipurile postate online au strâns mii de reacții și comentarii de felicitare, mulți internauți lăudând legătura dintre cei doi și căldura cu care românca a fost primită de familia soțului său.

Câți cetățeni nepalezi se află acum în România

În octombrie 2023, România avea un total de 200.243 de cetăţeni străini. Dintre aceștia, 87% aveau permise de şedere temporară, iar restul erau beneficiari de protecţie internaţională, potrivit Antena 3.

În 2024, cota de lucrători străini stabilită de Guvernul României, se ridica la 100.000 de noi angajaţi.

Sistemul de cote se referă la reglementarea de către guvern a numărului de imigranți muncitori non-UE care pot fi angajați în țară în fiecare an.

Conform datelor oficiale, 9% din cei peste 211.000 de angajați din afara țării noastre înregistrați în anul 2023 sunt din Nepal.

Pe locul 2 se află cei din Turcia, care reprezintă 8% din totalul muncitorilor, în timp ce al treilea loc este ocupat de muncitorii din Italia și Sri Lanka.

FOTO – Captură video: TikTok