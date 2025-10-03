Prima pagină » Actualitate » SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez

SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez

03 oct. 2025, 09:41, Actualitate
SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez
FOTO - Captură video

O româncă a mers pentru prima dată acasă la soțul său ei nepalez, anul acesta, în luna septembrie, unde a avut parte de o surpriză emoționantă.

Astfel, Daniela și Balaram au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului.

Cei doi s-au cunoscut în România, în urmă cu peste trei ani, iar în 2023 s-au căsătorit civil, nunta religioasă având loc anul trecut, la București.

Acum, cuplul a mers în Nepal, unde familia lui Balaram i-a pregătit Danielei o surpriză emoționantă. Ea a fost întâmpinată cu flori, ghirlande și daruri, conform tradiției locale.

În plus, rudele au surprins-o cu o petrecere aniversară spectaculoasă, cu tort, baloane și confetti, moment care a emoționat-o profund.

Clipurile postate online au strâns mii de reacții și comentarii de felicitare, mulți internauți lăudând legătura dintre cei doi și căldura cu care românca a fost primită de familia soțului său.

Câți cetățeni nepalezi se află acum în România

În octombrie 2023, România avea un total de 200.243 de cetăţeni străini. Dintre aceștia, 87% aveau permise de şedere temporară, iar restul erau beneficiari de protecţie internaţională, potrivit Antena 3.

În 2024, cota de lucrători străini stabilită de Guvernul României, se ridica la 100.000 de noi angajaţi.

Sistemul de cote se referă la reglementarea de către guvern a numărului de imigranți muncitori non-UE care pot fi angajați în țară în fiecare an.

Conform datelor oficiale, 9% din cei peste 211.000 de angajați din afara țării noastre înregistrați în anul 2023 sunt din Nepal.

Pe locul 2 se află cei din Turcia, care reprezintă 8% din totalul muncitorilor, în timp ce al treilea loc este ocupat de muncitorii din Italia și Sri Lanka.

FOTO – Captură video: TikTok

Citește și

ACTUALITATE ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
11:15
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
IMOBILIARE Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
10:56
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
POLITICĂ Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
10:55
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
ACTUALITATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
10:54
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
FOTO Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
10:44
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
ACTUALITATE Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului
10:44
Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului
Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O prezentatoare TV și vedetă pe TikTok a murit la 21 de ani, în urma unei crize de epilepsie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce sunt sancționați șoferii care circulă cu 49 km/h în localitate. Amendă, puncte de penalizare, chiar și permis suspendat
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Rusia a vrut să provoace un atentat de proporții la meciul României folosind un curier recrutat prin Telegram
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Cristian Botgros, confesiuni emoționante despre mama sa! Nimeni nu știa cât de mult o prețuiește tânărul pe Adriana Ochișanu: „Îi admir talentul și sufletul”. Chiar dacă au fost despărțiți o lungă perioadă, legătura lor a rămas la fel de profundă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce brânza elvețiană are găuri?