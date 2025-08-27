Surpriza de care a avut parte un bărbat care a cumpărat o geacă de piele dintr-un magazin second hand. A costat doar 40 de dolari

Un bărbat pasionat de cumpărături din magazinele second hand a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a achiziționat o geacă din piele aparent banală.

El a plătit doar 40 de dolari pentru piesa cumpărată, iar peste puțin timp a făcut o descoperire uriașă, scrie Yahoo Life.

Jachetă Saint Laurent într-un magazin second hand

La întoarcerea acasă, bărbatul a constatat că geaca pe care o cumpărase este, de fapt, o jachetă Saint Laurent, brand de lux ale cărui articole similare se vând pe site-ul oficial cu sume cuprinse între 3.000 și 7.000 de dolari.

De bucure, a împărtășit experiența pe platforma Reddit, într-un grup dedicat pasionaților de chilipiruri, unde a publicat și imagini cu geaca.

Postarea a stârnit rapid interesul utilizatorilor, care au etichetat întâmplarea drept o „victorie a cumpărăturilor la second hand”.

Geaca se află într-o stare foarte bună, iar acum proprietarul fie o păstrează și poartă cu mândrie, fie o revinde pentru un profit considerabil.

Fenomenul cumpărăturilor second hand a cunoscut o creștere semnificativă în Statele Unite în ultimii ani, pe fondul scumpirii produselor noi și al preocupării crescânde pentru protecția mediului.

Conform datelor furnizate de Roadrunner, un american aruncă, în medie, aproximativ 37 de kilograme de haine anual, contribuind la acumularea a peste 11 milioane de tone de deșeuri textile. Hainele uzate se descompun extrem de lent, în decurs de aproximativ două secole, și emit gaze cu efect de seră, precum metanul.

Din aceste motive, tot mai mulți consumatori aleg să ofere hainelor „o a doua viață” vânzându-le în magazine second hand.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comoară la preț de chilipir! Ce a descoperit o femeie, după ce a achiziționat o bijuterie cu 1 dolar dintr-un second hand

Suma fabuloasă pentru care s-a vândut la licitație celebrul DIAMANT denumit „Albastrul mediteranean”

Ce a putut să descopere un bărbat, după ce a cumpărat un inel vechi cu 18 euro dintr-un second hand. A crezut că este o glumă!