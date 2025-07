Comoară la preț de chilipir! Ce a descoperit o femeie, după ce a achiziționat o bijuterie cu 1 dolar dintr-un second hand

O femeie a avut parte de o reală surpriză, după ce a achiziționat o bijuterie cu 1 dolar dintr-un second hand. Nu s-ar fi gândit vreodată că un „chilipir” poate să ajungă să fie cumpărat la un preț mult mai mare. Și-a împărtășit experiența în mediul online.

Sarah Blackstone din California a avut parte de o reală surpriză, în momentul în care a achziționat o bijuterie la prețul de 1 dolar dintr-un second hand. Cu scopul de a-și întregi colecția proprie de accesorii, a găsit un pandantiv cu o formă mai puțin obișnuită într-un magazin în care se vând obiecte la mâna a doua.

Și-a cumpărat o bijuterie cu 1 dolar dintr-un second hand, iar valoarea reală a aflat-o abia după câțiva ani

În magazinul din Lake Arrowhead a observat un pandantiv pe care, inițial, l-a considerat un „chilipir”. Vândut la prețul de 1 dolar, femeia l-a achiziționat fără să stea pe gânduri. Abia recent a încărcat o serie de fotografii cu pandantivul pe platforma Reddit. Pandantivul a fost cumpărat în urmă cu mai mulți ani, însă a adus în atenție bijuteria în urmă cu câteva săptămâni.

Femeia a primit o ofertă imediată: 240 de dolari pentru bijuterie. Dar nu a acceptat-o. Potrivit unui expert, pandantivul este făurit din 6,3 grame de aur de 14 karate.

„L-am cumpărat cu 1 dolar. Mi se oferă 240 de dolari, conține aur. Știe cine ce este această piesă?”, a întrebat femeia, pe Reddit.

„Îmi place să caut comori printre bijuteriile din magazinele second-hand, pentru orice eventualitate. Când am cerut să văd această piesă am simțit imediat că este grea și asta m-a atras”, a spus ea pentru Newsweek.

Și-ar dori ca bijuteria să ajungă la un colecționar

„Acum câțiva ani am cumpărat acest obiect de la un second hand, pentru că am simțit că este mult prea greu ca să fie doar 1 dolar. Când am ajuns acasă, am pus pandantivul pe un lanț fin de argint pe care îl purtam ocazional. Nu m-am gândit foarte mult la el. Recent, am vândut câteva obiecte și o persoană m-a întrebat de pandantiv. Mi-a oferit imediat 240 de dolari, după ce l-a cântărit și l-a testat. Nu vreau să-l vând la un magazin de topit metale. Este prea frumos, aș prefera să ajungă la un colecționar”, a mai scris ea pe Reddit.

Un utilizator a menționat că bijuteria ar fi putut valora circa „371,71 dolari, bazată pe prețul actual de piață de 58,99 dolari pe gram, conform unui site de evaluare a aurului”, la momentul când imaginile au fost încărcate pe platformă.

Un preț final nu a fost, încă, stabilit.

