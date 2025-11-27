SURPRIZA polițiștilor din Vâlcea după ce au oprit la un control de rutină patru nepalezi. Trei au fost expulzați și unul are interdicție în UE

Patru cetățeni nepalezi au fost opriți în trafic, în noaptea de 26 noiembrie 2025, de polițiștii din Secția 2 Poliție Rurală Milcoiu, în comuna Golești, la intersecția DN 7 cu DN 73C. Controlul a fost unul de rutină, dar descoperirile au fost neașteptate.

Trei dintre ei se aflau legal în România, dar nu și-au prelungit dreptul de ședere, iar pentru aceștia autoritățile au emis decizii de returnare și interdicție de intrare în Uniunea Europeană (UE) pentru șase luni.

Poliția a explicat că aceștia „nu și-au prelungit dreptul de ședere în conformitate cu legea”, relatează publicația seintamplainvalcea.ro.

Cel de-al patrulea cetățean nepalez avea o situație mai complicată, după ce pe numele său „mai fusese emisă anterior o decizie de returnare, actul administrativ nefiind respectat”, potrivit sursei citate.

În consecință, în acest caz s-a dispus returnarea sub escortă și cazarea în Centrul de Cazare al Străinilor din Otopeni. Pentru acest caz, autoritățile au impus o interdicție de intrare în UE pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a gestionat situația fără incidente, respectând procedurile standard pentru verificarea străinilor aflați pe teritoriul României.