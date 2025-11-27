Prima pagină » Actualitate » SURPRIZA polițiștilor din Vâlcea după ce au oprit la un control de rutină patru nepalezi. Trei au fost expulzați și unul are interdicție în UE

27 nov. 2025, 23:07, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Patru cetățeni nepalezi au fost opriți în trafic, în noaptea de 26 noiembrie 2025, de polițiștii din Secția 2 Poliție Rurală Milcoiu, în comuna Golești, la intersecția DN 7 cu DN 73C. Controlul a fost unul de rutină, dar descoperirile au fost neașteptate.

Trei dintre ei se aflau legal în România, dar nu și-au prelungit dreptul de ședere, iar  pentru aceștia autoritățile au emis decizii de returnare și interdicție de intrare în Uniunea Europeană (UE) pentru șase luni.

Poliția a explicat că aceștia „nu și-au prelungit dreptul de ședere în conformitate cu legea”, relatează publicația seintamplainvalcea.ro.

Cel de-al patrulea cetățean nepalez avea o situație mai complicată, după ce pe numele său „mai fusese emisă anterior o decizie de returnare, actul administrativ nefiind respectat”, potrivit sursei citate.

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română

În consecință, în acest caz s-a dispus returnarea sub escortă și cazarea în Centrul de Cazare al Străinilor din Otopeni. Pentru acest caz, autoritățile au impus o interdicție de intrare în UE pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a gestionat situația fără incidente, respectând procedurile standard pentru verificarea străinilor aflați pe teritoriul României.

