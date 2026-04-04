Surprize de la DIICOT. Un bărbat care lucra la campania electorală a lui Nicușor Dan, implicat în falsificarea celebrelor poze ale președintelui cu Coldea și Ponta, publicate de Lasconi, susțin procurorii

Un bărbat care a lucrat la campania electorală a lui Nicușor Dan este implicat tocmai în falsificarea pozelor în care actualul președinte al României ar fi apărut împreună cu Florian Coldea și Victor Ponta, susțin procurorii DIICOT, conform informațiilor G4Media. Imaginile în cauză au fost publicate de Elena Lasconi, pe 1 mai 2025, în plină campanie electorală și, la vremea respectivă, Nicușor Dan a denunțat o campanie mincinoasă împotriva sa.

Supriza vine astăzi, însă, pentru că una dintre persoanele chemate la audieri este Mihai Cojocaru, care apare în poze din campanie alături de șefa de staff a lui Nicușor Dan. De altfel, el a mărturisit, pentru Mediafax, că a lucrat în campania electorală a lui Nicușor Dan.

Procurorii au intrat pe firul fotografiilor falsificate și, conform surselor G4Media, este vorba de o punere în scenă pentru realizarea fotografiilor, în care au fost implicați actori care i-au jucat pe Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Conform sursei citate, acțiunea ar fi fost realizată de persoane apropiate USR sau care apar alături de Nicușor Dan în campanie.

Mihai Cojocaru, la filmări în campania lui Nicușor Dan

Din datele publice, precum și din declarațiile lui Mihai Cojocaru, reiese că el a lucrat pentru președintele Nicușor Dan în campania electorală. El deține CStudio Ro Film Production SRL și are un studio pe Strada Progresului din Capitală.

În imaginile de pe rețelele de socializare, acesta apare cumva coordonând/ gestionând echipa de filmare a candidatului Dan, fiind alături de consiliera președintelui Ana Maria Geană. Ea este fosta consilieră a lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei, actual consilier de stat al Președintelui pentru românii de pretutindeni, în Departamentul de Politică Externă al Palatului Cotroceni.

Firma de „activități fotografice” a lui Mihai Cojocaru, CStudio Ro Film Production SRL, apare în 2024, în datele Ministerului de Finanțe, figurând un singur salariat și pe o pierdere netă de 10871 lei.

Contactat de Mediafax, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat în campania lui Nicușor Dan: “Am lucrat împreună dar n-aș vrea să comentez”.

Întrebat și ce anume făcut la DIICOT, Cojocaru a spus: “Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nici aici nu știu ce să vă zic”

Întrebat dacă a fost audiat la DIICOT, tot el a răspuns: “N-aș vrea să vă răspund, nu știu ce să vă răspund la asta, nu mă pricep, nu e zona mea. Nu mă pricep, nu știu ce pot să spun, ce nu pot să spun, nu înțeleg lucrurile acestea”.

Solicitat să spună și dacă a avut legătură cu scandalul pozelor din campanie, Mihai Cojocaru nu a dorit să dea niciun răspuns.

„Nu cred că pot comenta, nu știu, nu mă pricep, nu este domeniul meu”. Cojocaru a spus însă că nu s-a ocupat de partea juridică, ci „doar a făcut lucruri practice”, mai exact, de filmări.

Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea a fost o punere în scenă

Procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi anul trecut, cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. La vremea respectivă, candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-au întâlnit cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București.

Procurorii DIICOT au luat urma scandalului fotografiilor din campania prezidențială din 2025, prezentate de Elena Lasconi, și astfel au ajuns la o echipă de imagine (fotografi și operatori) implicată în campania electorală prezidențială a actualului președinte Nicușor Dan dar și la omul de afaceri craiovean, Liviu Gheorghe Bicuți.

Procurorii cred că fotografiile care au fost publicate de Elena Lasconi și care i-ar fi înfățișat pe candidații Nicușor Dan și Victor Ponta întâlnindu-se cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București, ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele implicate în campania din 2025, în realizarea fotografiilor fiind implicate mai multe persoane care s-au „mascat”, au făcut fotografiile dar au și închiriat locația din Tunari, Ilfov.

Potrivit unor surse judiciare:În scandalul pozelor din campanie ar fi implicați:

Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL, unul dintre operatorii care a lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan, prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți

Dobre Marius-Adrian, colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți

Bratu Răzvan-Florin
Năstăsoiu Alexandru-Cristian

Bicuţi Andrei-Gabriel. Training Private Grup SRL este o firmă de serviciu suport întreprinderi, înființată în 2023, de către Gabriel Andrei Bicuți, care este fondator și administrator.

Bicuți Gheorghe-Liviu. Creative & Innovative Management SRL este o firmă înființată în 2016, tot pentru servicii suport întreprinderi, de către Liviu Gheorghe Bicuți.

POP Alex-Gabriel, operator

„Persoanele care au interpretat cele trei personaje au fost identificate și audiate, respectiv:

⁠ ⁠Bratu Răzvan-Florin(Dan Nicușor – Daniel),

⁠⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian, (Victor Ponta)

Cojocaru Marian, (Coldea Mihail – Florian)”

„Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, cu în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025. (…) POP Alex-Gabriel – angajat pe funcția de ”operator imagine” în cadrul PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al lui Mihai Cojocaru și implicit al CSTUDIO RO FILM SRL și totodată aceeași persoană care a pus la dispoziție mijloacele tehnice și a filmat cadrul filmului cu cei 3 actori interpretând persoanele Dan Nicușor Daniel, Ponta Victor Viorel și Coldea Florian-Mihail – a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan”, arată surse judiciare, citate de Mediafax.

Victor Ponta, după ce a fost la DIICOT: „Sunt 4 suspecți”

Fostul premier și candidat la Președinție, Victor Ponta, a anunțat pe Facebook că a fost chemat la DIICOT în acest caz:

„Chiar am o bombă. Nu doar pentru mine, pentru noi toți. Unde credeți că am fost astăzi? La DIICOT, structura centrală. M-au chemat, parte vătămată. Știu că ați uitat: anul trecut pe vremea aceasta, a ieșit doamna Lasconi la Antena 3 cu niște poze, cu trei zile înainte de alegeri. L-am prins pe Ponta cu Nicușor Dan și cu Coldea să întâlnesc în își ce casă. Bineînțeles, era o minciună. Numai doamna Lasconi putea să creadă prostia asta și cu prietenii ei. Dar a doua zi am depus plângere penală. Știu, o să-mi ziceți că s-a împlinit aproape un an. I-am criticat pe cei de la DICOT, pe la televizor. Dom’le, d-un an de zile nu puteți să dovediți că-i simplu, că pozele alea sunt false. În primul rând, după întâlnirea de azi, vreau să le cer iertare. Oamenii sunt mult mai serioși decât eram eu obișnuit cu alții, care dădeau la presă, care se lăudau cu tot felul de dosare și după aia nu se mai întâmpla nimic. Văd că la DICOT au făcut exact invers. Bravo. Nota 10. Au cercetat, au cercetat, au făcut toate cele, că nu era doar că pozele sunt false. Aia-i simplu. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Și azi m-am trezit, am fost acolo, oamenii super profi și au patru suspecți. Patru, trei tineri și un tip mai în vârstă. Nu știu încă exact care-i rolul lor, dar deja erau cu avocații acolo. Nu-i cunosc, pe respectivii patru. Am zis sigur, nu au fost ei candidați. Ei au lucrat pentru un candidat. Dar pentru cine? Că pentru Lasconi sigur n-au lucrat, că s-a făcut praf. Pentru mine sigur nu, că m-au afectat destul de mult. Probabil că au fost și oameni suficient de naivi, proști, ce or fi fost ei, care chiar au crezut că mă duc eu să mă întâlnesc cu Nicușor Dan și cu Coldea, nu știu ce, casă din o prostie. Nu-i vorba doar de poze falsificate, e mult mai mult decât atât. Oamenii ăia au fost super profi. Se pare că au găsit mult mai mult decât atât și aștept ca și voi, ca cei patru, să nu se ducă la pușcărie așa de proști. Să zică de fapt cine i-a angajat, cine i-a plătit, că a fost o operațiune destul de complicată, au închiriat o casă, că cine a avut de câștigat știm toți cine a avut de câștigat din povestea aia. Acum poate că unde dai și unde crapă, poate că a făcut cineva cu alt scop, dar s-a schimbat istoria României. Nu doar a mea personală, nu știu dacă fără acele poze false intram eu în turul 2, poate intra altcineva în turul 2, habar n-am. Istoria nu se scrie cu dacă și cu parcă, dar foarte, foarte, foarte interesant. Super profi cei de la DIICOT, mi-au plăcut. Aștept și eu ca și voi să aflăm cei cu cei patru care s-au găsit ei să se intervină în campania electorală. Și cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi? Încă o dată, eu nu cred că Elena Lasconi și-a dat seama că e folosită în orb, așa se spune în manuale de specialitate. A fost fraieră, au păcălit-o, cât avea, avea 10% în sondaje joi-seară și-a mai luat 3% la 3 zile după, din cauza acestei prostii cu pozele. De s-a schimbat istoria României și eu cred că nu doar eu vreau să aflu ce a fost acolo, cred că și voi, așa că vă țin la curent”.

Gândul a descoperit că respectiva locație, unde apar făcute fotografiile, se afla în comuna Tunari, Ilfov, și se numește Vila 13. Casa era disponibilă spre închiriere pe platforme online de tip Airbnb și Booking.

