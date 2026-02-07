Prima pagină » Actualitate » Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50

Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50

07 feb. 2026, 15:04, Actualitate
Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50
Orașul Iași / FOTO - Caracter ilustrativ

Două branduri ieșene sunt incluse în ediția 2026 a topului celor mai cunoscute 50 de mărci românești, un clasament bazat pe notorietatea neasistată  măsura care arată ce branduri le vin spontan în minte oamenilor realizat de Frappe Digital și Daedalus New Media Research, scrie ziaruldeiasi.ro. Primele poziții rămân stabile față de 2023, însă în partea de jos a topului apar mișcări importante. Iașiul contribuie la acest top cu două mărci, iar regiunea Nord‑Est adună în total șase branduri. Studiul include și date despre preferințele românilor pentru produse autohtone și despre criteriile după care definesc o marcă drept „românească”. Dinamica ultimilor trei ani confirmă că partea de mijloc și de jos a topului este mult mai fluidă decât zona fruntașă, unde apar cele nouă mărci nou intrate în 2026.

Clasamentul este construit pe baza notorietății neasistate, un indicator care măsoară ce mărci sunt suficient de puternice încât să fie menționate spontan de consumatori. Este un tip de evaluare care scoate la suprafață munca echipelor locale, fără influența campaniilor globale sau a strategiilor importate, după cum a subliniat Daniel Enescu, cofondator Daedalus, într‑o analiză recentă pe LinkedIn. El vorbește despre branduri „inventate, reinventate și crescute pe plaiurile mioritice”, rezultate ale unor echipe care au construit în timp, fără efectul de halou al unor nume internaționale.

Află aici care sunt brandurile din Iași prezente în TOP 50 al celor mai cunoscute mărci românești, în 2026

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
15:58
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
DIVERTISMENT Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
15:38
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
15:31
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
15:21
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
REACȚIE Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
15:04
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
FLASH NEWS Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
14:44
Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Bijuteria” de la „gâtul” unui păianjen ascunde ceva mult mai periculos
HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
ECONOMIE Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
14:34
Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
VIDEO „Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
14:13
„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
FLASH NEWS S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
14:13
S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
DEZVĂLUIRI USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
14:10
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei

Cele mai noi

Trimite acest link pe