Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50

Două branduri ieșene sunt incluse în ediția 2026 a topului celor mai cunoscute 50 de mărci românești, un clasament bazat pe notorietatea neasistată măsura care arată ce branduri le vin spontan în minte oamenilor realizat de Frappe Digital și Daedalus New Media Research, scrie ziaruldeiasi.ro. Primele poziții rămân stabile față de 2023, însă în partea de jos a topului apar mișcări importante. Iașiul contribuie la acest top cu două mărci, iar regiunea Nord‑Est adună în total șase branduri. Studiul include și date despre preferințele românilor pentru produse autohtone și despre criteriile după care definesc o marcă drept „românească”. Dinamica ultimilor trei ani confirmă că partea de mijloc și de jos a topului este mult mai fluidă decât zona fruntașă, unde apar cele nouă mărci nou intrate în 2026.

Clasamentul este construit pe baza notorietății neasistate, un indicator care măsoară ce mărci sunt suficient de puternice încât să fie menționate spontan de consumatori. Este un tip de evaluare care scoate la suprafață munca echipelor locale, fără influența campaniilor globale sau a strategiilor importate, după cum a subliniat Daniel Enescu, cofondator Daedalus, într‑o analiză recentă pe LinkedIn. El vorbește despre branduri „inventate, reinventate și crescute pe plaiurile mioritice”, rezultate ale unor echipe care au construit în timp, fără efectul de halou al unor nume internaționale.

