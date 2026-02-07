Prima pagină » Actualitate » Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu

07 feb. 2026, 17:56, Actualitate
Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii unei notărițe din Sibiu de către propria ei fiică. Decizia a fost luată sâmbătă, 7 februarie 2026.

Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care notara Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică. Decizia arestului preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, emisă pe numele fostei concubine a lui Adrian Kreiner, a fost luată în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Vă reamintim că vineri, 6 februarie 2026, fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost reținută a fost reținută de autorități, fiind cercetată pentru complicitate intelectuală. Potrivit anchetei, Adriana Viliginschi ar fi jucat un rol în pregătirea și acoperirea crimei din Sibiu.

Datele din dosar arată că femeia ar fi furnizat informații de ordin tehnic fiicei victimei, precum și sfaturi legate de administrarea unei combinații de sedative și dezactivarea sistemului de supraveghere din casă. Aceasta ar fi participat activ la derularea planului, inclusiv prin acordarea unui sprijin moral legat de comiterea faptei, notează Stiripesurse.ro.

Fiica victimei se află și ea în arest preventiv.

