Prima pagină » Actualitate » Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim

Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim

07 feb. 2026, 17:41, Actualitate
Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim

Un incident deosebit de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieșit la iveală după ce un elev de 17 ani a transmis un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”.

Incidentul a avut loc la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal, scrie adevărul.ro. Potrivit mesajului anonim, lăsat de băiatul de 17 ani, acesta a fost împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft, chiar în incinta liceului.

Mai mult, elevul susține că incidentul nu a condus la măsuri corespunzătoare din partea conducerii școlii. El a pus lipsa de reacție pe seama faptului că agresorul este chiar fiul unui cadru didactic din liceu.

IȘJ Brașov s-a autosesizat după apariția mesajului anonim. Purtătorul de cuvânt al instituției, Valentin Bucure, a confirmat că incidentul grav a avut loc în noiembrie 2024, la Liceul Teoretic „Mihai Săulescu” din Predeal și a fost analizat de conducerea școlii.

„În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evenimentul invocat de elev s-a petrecut în luna noiembrie anului 2024, la Liceul Teoretic «Mihail Săulescu» din Predeal. Totodată, verificările au relevat faptul că incidentul respectiv a intrat la momentul producerii în atenția conducerii unității de învățământ, fiind analizat în cadrul comisiei de disciplină de la nivelul școlii.

Aspectele semnalate au fost consemnate în procesul verbal al ședinței de comisie, fiind formulată propunerea de scădere a notei la purtare pentru elevii implicați, conform procedurilor legale în vigoare. Totodată, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit prompt în urma sesizărilor efectuate”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Brașov, Valentin Bucur.

Reprezentanții IȘJ Brașov i-au încurajat pe elevi să apeleze la platforma dedicată lor şi punctează faptul că este vital ca astfel de incidente să fie semnalate imediat după producerea lor.

„Considerăm esențial ca astfel de situații să fie semnalate cât mai aproape de momentul producerii lor. Sesizările formulate cu întârziere, așa cum este cazul de față, își pot diminua impactul și eficiența investigațiilor, a intervențiilor, limitând posibilitatea adoptării unor măsuri corective, rapide și adecvate”, a mai spus Valentin Bucur.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Profimedia

Recomandarea video

Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Consumul de știri pe social media și prețul plătit de mintea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe