Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim

Un incident deosebit de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieșit la iveală după ce un elev de 17 ani a transmis un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”.

Incidentul a avut loc la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal, scrie adevărul.ro. Potrivit mesajului anonim, lăsat de băiatul de 17 ani, acesta a fost împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft, chiar în incinta liceului.

Mai mult, elevul susține că incidentul nu a condus la măsuri corespunzătoare din partea conducerii școlii. El a pus lipsa de reacție pe seama faptului că agresorul este chiar fiul unui cadru didactic din liceu.

IȘJ Brașov s-a autosesizat după apariția mesajului anonim. Purtătorul de cuvânt al instituției, Valentin Bucure, a confirmat că incidentul grav a avut loc în noiembrie 2024, la Liceul Teoretic „Mihai Săulescu” din Predeal și a fost analizat de conducerea școlii.

„În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evenimentul invocat de elev s-a petrecut în luna noiembrie anului 2024, la Liceul Teoretic «Mihail Săulescu» din Predeal. Totodată, verificările au relevat faptul că incidentul respectiv a intrat la momentul producerii în atenția conducerii unității de învățământ, fiind analizat în cadrul comisiei de disciplină de la nivelul școlii.

Aspectele semnalate au fost consemnate în procesul verbal al ședinței de comisie, fiind formulată propunerea de scădere a notei la purtare pentru elevii implicați, conform procedurilor legale în vigoare. Totodată, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit prompt în urma sesizărilor efectuate”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Brașov, Valentin Bucur.

Reprezentanții IȘJ Brașov i-au încurajat pe elevi să apeleze la platforma dedicată lor şi punctează faptul că este vital ca astfel de incidente să fie semnalate imediat după producerea lor.

„Considerăm esențial ca astfel de situații să fie semnalate cât mai aproape de momentul producerii lor. Sesizările formulate cu întârziere, așa cum este cazul de față, își pot diminua impactul și eficiența investigațiilor, a intervențiilor, limitând posibilitatea adoptării unor măsuri corective, rapide și adecvate”, a mai spus Valentin Bucur.

