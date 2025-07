Procurorii DNA au efectuat, marți dimineață, percheziții la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone, suspectat că ar fi avertizat un operator economic înainte să îl controleze, potrivit unor surse judiciare. Perchezițiile vizează locuința din Bragadiru a președintelui ANPC. De asemenea, percheziții au avut loc și la Sinaia, dar și pe litoral. Procurorii ar fi descins, la ora 06:00, în complexul rezidențial „DeSilva” din Mamaia Nord, acolo unde șeful ANPC se afla cazat.

UPDATE 22 iulie 2025(19:20) Cristian Popescu Piedone a ieșit de la sediul DNA: „Nu există nicio convorbire între mine și Radu Rușanu”

„De fiecare dată am stat în fața voastră și v-am explicat totul. Nu mă deranjează atâta timp cât îmi voi demonstra nevinovăția. Este doar o perioadă. Această funcție va prelua altul. Probabil vor deschide șampaniile la toți retailerii și la toate restaurentele. Lucrurile bune în România devin rele și lucrurile rele devin bune.”, a precizat Piedone.

Acesta a negat că ar exista vfreo convorbire între el și Radu Rușanu la dosar.

„Nu există nicio convorbire între mine și Radu Rușanu.”

Întrebat despre hotelul Internațional, Piedone a declarat:

„De peste 35 de ani, înainte de Ceaușescu, este hotelul meu favorit. Am cerut oficial ca tot comnadamentul să fie cazart acolo și mi s-a răspuns că nu pot fi cazat acolo pentru că nu au atâtea camere.”

Acesta a negat că în ziua controlului nu a fost cazat la hotelul Internațional.

Avocatul acestuia a precizat că Piedone a refuzat să dea declarații în fața procurorilor și că va contesta măsura controlului judiciar.

„A ales să nu dea nicio declarație, prin urmare nu a fost cazul de întrebări ale procurorilor. Așteptăm să vedem dosarul să ne fie încuviințat accesul la dosar. Am asistat la activități specifice urmării penale. O să contestăm măsura controlului judiciar.”

UPDATE 22 iulie 2025(19:00) Procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Cristian Popescu Piedone. Acesta nu mai are voie să-și exercite profesia de șef al ANPC, au afirmat surse judiciare pentru Gândul.

UPDATE 22 iulie 2025(17. 45) Procurorii i-au schimbat calitatea lui Cristian Popescu Piedone din suspect în inculpat, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Acesta se află încă la DNA. Piedone ar putea avea interzis să mai exercite funcția de președinte al ANPC, fiind vorba despre funcția din care este bănuit că a comis faptele.





UPDATE 22 iulie 2025(16. 37) Piedone a ajuns la DNA pentru declarații. Acesta a dat răspunsuri simple și a spus că nu a luat încă legătura cu avocatul său. Unul dintre influencerii, prezenți în fața sediului DNA, i-a recomandat șefului ANPC să „nu mai bea vin cu sifon la telefon”, iar Piedone a replicat că „nu-i nicio problemă. N-avem nimic. Ce-i pe mine, și în ladă”.(face referire la o discuție în cadru privat, după orele de program, a lui Piedone, care a ajuns în spațiul public).

Update 22 iulie 2025 (14:30). Dan Radu Rușanu, fostul președinte al ASF și liberal, a făcut o serie de declarații, după perchezițiile Direcției Naționale Anticorupție care au avut loc astăzi. Audierea la DNA a lui Piedone i se trage de la multinaționale, spune fostul șef al ASF. Declarațiile pot fi consultate AICI.

Update 22 iulie 2025 (13:40). După 2 ore de audieri, Piedone a ieșit de la DNA fără nicio măsură! Declarațiile pot fi urmărite AICI.

Potrivit unor surse, șeful ANPC se va întoarce în jurul orei 17:00, la DNA, pentru a da noi declarații în fața anchetatorilor.

„Din această clipă orice declarație o voi da în fața procurorului, în urma studierii dosarului, avocații au făcut cerere. S-au audiat martorii, s-au luat declarații, aștept să fiu invitat, voi veni de fiecare dată. În acest caz este o iluzie. Domnii procurori își fac datoria. Este o sesizare ca toate sesizările. Nu s-a luat nicio măsură. Fiecare instituție își face rolul ei. Respectăm toate instituțiile statului”, a precizat Piedone.

Update 22 iulie 2025 (13:25). Perchezițiile la locuința șefului ANPC au ajuns la final. Surse judiciare transmit pentru GÂNDUL că bărbatul se află la audieri de circa 2 ore și i se aduce la cunoștință învinuirea. De asemenea, sursele judiciare transmit că lui Cristian Popescu Piedone i se va lua declarație, dacă optează să facă mărturisiri.

Audiat la DNA

Update 22 iulie 2025 (12:20). Președintele ANPC este audiat, în aceste momente, de procurorul DNA.

Înainte de a sosi la Direcția Națională Anticorupție, Cristian Popescu Piedone a făcut o serie de declarații în fața casei sale din Bragadiru. Vezi AICI ce a spus șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Cristian Popescu Piedone: „Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria”

În cursul acestei dimineți, Cristian Popescu Piedone a făcut și primele declarații, după ce a fost ridicat de procurorii DNA. Aflat în fața locuinței din Bragadiru, șeful ANPC a precizat că „a deranja extrem de mult” și că „se vede aceste lucru”.

De asemenea, a mai precizat că va „demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt”. Șeful ANPC a mai menționat că nu ascunde legătura cu proprietarul hotelului din Sinaia. Cristian Popescu Piedone a susținut că nu ar fi avut „niciun schimb de informații”.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți”, a declarat șeful ANPC, în fața televiziunilor de știri.

„Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, a mai precizat șeful ANPC.

Comunicatul transmis de DNA

DNA a transmis un comunicat oficial, după perchezițiile din această dimineață. Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații. Acestea au loc pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Constanța.

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

De ce este suspectat președintele ANPC

Sursele GÂNDUL au confirmat că, în aceste momente, au loc percheziții la domiciliul șefului ANPC.

În aceste momente, șeful ANPC se află în drum spre casă, pentru percheziții. Ar fi fost ridicat de procurorii DNA la ora 06:00, din stațiunea Mamaia Nord, acolo unde se afla pentru controalele mediatizate cu o zi în urmă.

Potrivit surselor citate, Cristian Popescu Piedone este suspectat că ar fi anunțat un control în cadrul unui hotel din Sinaia, înainte ca acțiunea să aibă loc.

Șeful ANPC ar fi transmis reprezentanților unității de cazare cum să se pregătească, înainte de control. Apoi, a doua zi, ar fi făcut un videoclip prin care ar fi lăudat condițiile hotelului. Potrivit surselor, ar fi vorba despre Hotel International, o unitate de cazare cotată la 4 stele (Vezi VIDEO AICI).

Hotelul este detinut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

Piedone ar fi suspectat pentru o infracțiune menționată în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Ar fi vorba despre infracțiunea asimilată corupției, art. 12, alin. 1, lit. b) din Legea 78/2000, și anume:

„b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Cristian Popescu Piedone este vizat de percheziții ale DNA

În cursul dimineții de marți, 22 iulie 2025, procurorii DNA efectuează o serie de percheziții acasă la Cristian Popescu Piedone, în Bragadiru, dar și în Sinaia și în complexul rezidențial „DeSilva” din Mamaia Nord, acolo unde șeful ANPC se află cazat, în aceste momente. Potrivit datelor, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ar fi suspectat că ar fi avertizat un operator economic înainte de a efectua controalele necesare. Perchezițiile au loc și în Sinaia, în locația din care șeful ANPC ar fi avertizat operatorul economic.

Datele indică faptul că șeful ANPC ar fi divulgat anumite informații cu caracter confidențial, care nu erau destinate publicității, unui anumit operator economic. Acest aspect ar fi avut loc înainte ca șeful autorității să dispună un control într-o anumită locație, potrivit informațiilor Info Sud-Est și G4Media.

„Comandamentul Litoral 2025” – nereguli, amenzi și oprirea temporară a activității

Încă de la data de 1 iulie 2025, în cadrul „Comandamentului Litoral 2025”, comisarii ANPC au efectuat controale în stațiunile de la Marea Neagră. În cadrul acestor controale, șeful și comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli și au dispus oprirea temporară a mai multor restaurante, localuri, spații de cazare sau cluburi. De asemenea, au aplicat amenzi operatorilor economici.

