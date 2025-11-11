Prima pagină » Actualitate » Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 10:46, Actualitate
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie

Conflictul dintre Guvern și sistemul judiciar se adâncește. După ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis să sesizeze Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, au început atacurile din partea susținătorilor regimului Nicușor Dan-Bolojan către CSM. 

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Oana Gheorghiu a spus într-un interviu că plata pensiilor speciale ale magistraților înseamnă, de fapt, bani luați de la gura copiilor și de la spitalele fără medicamente, iar CSM acuză că astfel de declarații instigă la ură și lovesc direct în independența justiției.

În jurul vicepremierului a apărut, însă, foarte rapid un zid de susținere. După ce USR a sărit în apărarea ei, se pare că Gheorghiu primește acum sprijin și din afara clasei politice. Artistul Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a dat tonul revoltei și a postat un mesaj ironic pe pagina sa de Facebook:

„Dragă Oana Gheorghiu, aş vrea să te asigur de profundul meu respect şi să te rog să încerci să vindeci în continuare țara asta bolnavă. În încheiere, tradiționalul „somn uşor!”. Dragă Consiliul Superior Al Magistraturii, aş vrea să te asigur de profunda mea repulsie şi să te rog să încerci să-ți fie, măcar un pic, ruşine. În încheiere, tradiționalul „hai, sictir!”.”

Și președintele partidului, Dominic Fritz, a transmis ieri un mesaj scurt pe Facebook: „Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă”.

Purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, a numit plângerea penală a CSM „o exagerare periculoasă” și a spus că „statul de drept nu este pensie specială, iar criticarea privilegiilor nu poate fi considerată o infracțiune”.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a mers chiar și mai departe și a întrebat câte plângeri penale a depus CSM atunci când „corupții scăpau printre degete”, când se prescriau dosare sau când magistrații decideau că „minori de sub 10 ani și-au dat consimțământul la acte sexuale”.

Poziţia CSM faţă de Oana Gheorghiu

Potrivit comunicatului transmis de Consiliu, afirmațiile Oanei Gheorghiu „au fost formulate într-o notă populistă și emoțională” și „nu pot fi considerate simple opinii personale atunci când vin din partea unui membru al Guvernului”. CSM susține că vicepremierul a depășit o limită gravă, iar prin comparația dintre pensiile magistraților și „copilul flămând căruia i se ia de la gură”, a stârnit ostilitate față de o categorie profesională protejată prin Constituție.

Consiliul a cerut Parchetului General să analizeze faptele sub aspectul infracțiunii de „incitare la violență, ură sau discriminare”, prevăzută de articolul 369 din Codul Penal. CSM mai transmite că independența justiției include și garanțiile financiare ale magistraților și că statul are obligația să protejeze sistemul judiciar, nu să-l discrediteze.

În sprijinul CSM au venit și președinții Curților de Apel și ai tribunalelor din toată țara. Ei au avertizat că atacurile asupra Înaltei Curți și asupra președintei acesteia, Lia Savonea, „lovesc vârful piramidei judiciare” și pun în pericol încrederea publicului în toți judecătorii.

Surse foto: Mediafax foto

