Prima pagină » Actualitate » Sute de echipamente radio neconforme, descoperite la vânzare în Dragonul Roșu. ANCOM avertizează că puteau afecta comunicațiile de urgență

Sute de echipamente radio neconforme, descoperite la vânzare în Dragonul Roșu. ANCOM avertizează că puteau afecta comunicațiile de urgență

Sute de echipamente radio neconforme, descoperite la vânzare în Dragonul Roșu. ANCOM avertizează că puteau afecta comunicațiile de urgență
Galerie Foto 4
foto: ANCOM
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inspectorii ANCOM, împreună cu Jandarmeria Română, au descoperit sute de echipamente radio neconforme în complexul comercial Dragonul Roșu din București. În urma controalelor au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 347.000 de lei, autoritățile avertizând că unele dintre produsele comercializate puteau genera interferențe cu servicii esențiale, inclusiv cele de urgență.

Zeci de amenzi după controalele desfășurate în complexul comercial

Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în urma verificărilor efectuate joi, 25 iunie 2026, la Dragonul Roșu au fost identificate numeroase echipamente radio neconforme, printre care boxe wireless, căști wireless, modulatoare FM, sonerii wireless, radioreceptoare și kit-uri wireless de tastatură și mouse.

ANCOM atrage atenția că utilizarea echipamentelor radio neconforme poate genera interferențe prejudiciabile asupra comunicațiilor electronice. În situații extreme, aceste interferențe pot afecta funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv apelurile către numărul unic de urgență 112, serviciile de pompieri sau poliție”, se arată în comunicat.

foto: ANCOM

În cadrul acțiunii au fost verificate majoritatea standurilor care comercializează produse electronice, fiind aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de 347.000 de lei.

Ce au urmărit inspectorii ANCOM

Reprezentanții autorității au verificat dacă produsele sunt însoțite de Declarația UE de conformitate, dacă au instrucțiuni de utilizare în limba română și dacă respectă obligațiile legale care revin producătorilor, importatorilor și distribuitorilor.

Totodată, comercianții au fost informați cu privire la cerințele legale pe care trebuie să le respecte pentru desfășurarea activității în condiții conforme cu legislația.

Controlul de la Dragonul Roșu face parte dintr-o campanie mai amplă de supraveghere a pieței, derulată de ANCOM pentru identificarea produselor neconforme introduse pe piața din România.

Peste 1.000 de magazine au fost verificate în acest an

ANCOM precizează că, numai în 2026, au fost controlate deja peste 1.000 de magazine. De asemenea, în 2025, instituția a efectuat aproape 2.500 de verificări în domeniul echipamentelor radio și al compatibilității electromagnetice.

Potrivit autorității, un echipament radio este considerat conform dacă nu pune în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor, nu produce perturbații electromagnetice, utilizează eficient spectrul radio și respectă toate cerințele tehnice și administrative prevăzute de legislație.

Echipamentele care nu utilizează eficient spectrul radio pot genera interferențe ce afectează, obstrucționează sau chiar întrerup funcționarea serviciilor de radiocomunicații”, atrag atenția reprezentanții autorității.

Pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme, ANCOM recomandă cumpărătorilor să verifice existența marcajelor obligatorii, să achiziționeze echipamente doar de la comercianți de încredere și să consulte instrucțiunile și avertismentele furnizate împreună cu produsele.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Andrei Duban, în lacrimi în podcastul lui Cătălin Oprișan. Ce l-a făcut să plângă: „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Inteligența artificială descifrează secretele celor mai grele elemente din Univers
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că „nu a fost informat” legat de negocierile lui Veştea la sediul AUR: „Nu e un partid pro-occidental”
21:19
Nicușor Dan spune că „nu a fost informat” legat de negocierile lui Veştea la sediul AUR: „Nu e un partid pro-occidental”
DEZASTRU Se zguduie planeta. Un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia, după cele de peste 7 din Venezuela
20:59
Se zguduie planeta. Un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia, după cele de peste 7 din Venezuela
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
20:50
Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
ULTIMA ORĂ Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri
20:38
Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri
COMUNICAT Comunicat: Fonduri de 30 de milioane de euro: Sparking Capital caută start-up-uri care transformă inteligența artificială în forță de muncă digitală
20:10
Comunicat: Fonduri de 30 de milioane de euro: Sparking Capital caută start-up-uri care transformă inteligența artificială în forță de muncă digitală
FLASH NEWS Curtea Supremă îi permite lui Trump restrângerea azilului și retragerea protecțiilor pentru haitieni și sirieni
20:08
Curtea Supremă îi permite lui Trump restrângerea azilului și retragerea protecțiilor pentru haitieni și sirieni

Cele mai noi

Trimite acest link pe