Sute de echipamente radio neconforme, descoperite la vânzare în Dragonul Roșu. ANCOM avertizează că puteau afecta comunicațiile de urgență

Inspectorii ANCOM, împreună cu Jandarmeria Română, au descoperit sute de echipamente radio neconforme în complexul comercial Dragonul Roșu din București. În urma controalelor au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 347.000 de lei, autoritățile avertizând că unele dintre produsele comercializate puteau genera interferențe cu servicii esențiale, inclusiv cele de urgență.

Zeci de amenzi după controalele desfășurate în complexul comercial

Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în urma verificărilor efectuate joi, 25 iunie 2026, la Dragonul Roșu au fost identificate numeroase echipamente radio neconforme, printre care boxe wireless, căști wireless, modulatoare FM, sonerii wireless, radioreceptoare și kit-uri wireless de tastatură și mouse.

“ANCOM atrage atenția că utilizarea echipamentelor radio neconforme poate genera interferențe prejudiciabile asupra comunicațiilor electronice. În situații extreme, aceste interferențe pot afecta funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv apelurile către numărul unic de urgență 112, serviciile de pompieri sau poliție”, se arată în comunicat.

În cadrul acțiunii au fost verificate majoritatea standurilor care comercializează produse electronice, fiind aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de 347.000 de lei.

Ce au urmărit inspectorii ANCOM

Reprezentanții autorității au verificat dacă produsele sunt însoțite de Declarația UE de conformitate, dacă au instrucțiuni de utilizare în limba română și dacă respectă obligațiile legale care revin producătorilor, importatorilor și distribuitorilor.

Totodată, comercianții au fost informați cu privire la cerințele legale pe care trebuie să le respecte pentru desfășurarea activității în condiții conforme cu legislația.

Controlul de la Dragonul Roșu face parte dintr-o campanie mai amplă de supraveghere a pieței, derulată de ANCOM pentru identificarea produselor neconforme introduse pe piața din România.

Peste 1.000 de magazine au fost verificate în acest an

ANCOM precizează că, numai în 2026, au fost controlate deja peste 1.000 de magazine. De asemenea, în 2025, instituția a efectuat aproape 2.500 de verificări în domeniul echipamentelor radio și al compatibilității electromagnetice.

Potrivit autorității, un echipament radio este considerat conform dacă nu pune în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor, nu produce perturbații electromagnetice, utilizează eficient spectrul radio și respectă toate cerințele tehnice și administrative prevăzute de legislație.

“Echipamentele care nu utilizează eficient spectrul radio pot genera interferențe ce afectează, obstrucționează sau chiar întrerup funcționarea serviciilor de radiocomunicații”, atrag atenția reprezentanții autorității.

Pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme, ANCOM recomandă cumpărătorilor să verifice existența marcajelor obligatorii, să achiziționeze echipamente doar de la comercianți de încredere și să consulte instrucțiunile și avertismentele furnizate împreună cu produsele.