16 mart. 2026, 17:38, Actualitate
Sute de mineri protestează, luni, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia din municipiul Târgu Jiu. Oamenii sunt disperați deoarece aproximativ 1.500 de colegi cu contracte încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără locurile de muncă. 

Protestatarii au blocat o stradă din zonă, iar printre scandări se numără „Nu cedăm” și „Hoții”. Inițial, minerii au venit în fața Complexului Energetic Oltenia pentru a-și striga nemulțumirile. Apoi au plecat pe străzi și au oprit circulația rutieră, iar șoferii au rămas blocați în trafic. În încercarea de a-i opri, jandarmii au fost împinși de mineri. Protestele au început în urmă cu o săptămână și jumătate și câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută în Capitală, unde au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de oameni își vor pierde locurile de muncă la începutul lunii viitoare.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA acuză autoritățile că au gestionat prost tranziția energetică. Sindicaliștii afirmă că muncitorii au ajuns la capătul răbdării și nu mai văd altă cale pentru a fi ascultați de către guvernanți. Reprezentanții angajaților atrag atenția că mulți dintre cei vizați de concedieri lucrează în companie de peste trei ani. Aceștia au asigurat stabilitatea sistemului energetic național, iar acum riscă să rămână fără venituri chiar înainte de Paște.

CE Oltenia va face analize de personal

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat recent, în urma protestelor, că va fi efectuată o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge. Potrivit reprezentanților CE Oltenia, la 25 februarie societatea înregistra aproximativ 7.800 de angajați, din care 1.945 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

