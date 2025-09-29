Aproximativ 250 de studenți de studenți protestează luni în Piața Victoriei din București față de tăierile de burse impuse de Guvernul Bolojan.

În ciuda ploii, studenții protestează în fața Guvernului.

Mitingul din Piața Victoriei este organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Sutele de tineri scandează împotriva tăierilor de burse și a eliminării gratuității generale la transportul feroviar, acuzând Guvernul că lovește în dreptul la educație și ignoră vocea studenților.

„Jos corupția, nu educația”

Protestul din Piața Victoriei a început la ora 16:00, cu pancarte inscripționate cu mesaje precum „Educația sărăcește statul sau statul sărăcește educația?”, „Vă pasă de educație până vă costă”, „Ați promis 15% pentru educație” și „Cu studenții fără posibilități, cum rămâne?”.

„4 la purtare pentru guvernare”, „Pentru 0 0 2 învățați indicatori”, „Jos corupția, nu educația”, mai scriu studenții în mesajele afișate.

Tăieri și la bursele elevilor

Și bursele elevilor vor avea de suferit, având loc o serie de restructurări. O parte dintre acestea ar urma să fie tăiate.

„Știu că nu e o chestiune populară, dar trebuie să fim corecți. A fost o creștere care nu poate fi suportată, mai ales pentru elevi. Aveam acum 3 ani o sumă de 188 milioane lei și anul trecut am ajuns la 4,7 miliarde lei. Este o creștere de zeci de ori și în afara faptului că este o sumă foarte mare, am ajuns ca printr-o aplicare neconformă să avem clase întregi care au burse de merit, dar care la BAC iau note de 5 sau 7 sau, mai rău, nu-și iau bacalaureatul. Nu mai știm ce înseamnă meritul”, spunea Bolojan în vară.