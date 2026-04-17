Tabel ninsori. Iarna nu a plecat, încă, din mai multe zone ale României. Meteorologii ANM și Accuweather au menționat care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile și pe ce dată va ninge. Iată prognoza mai jos.

A doua jumătate a lunii aprilie și începutul lunii mai vor fi cu temperaturi mai scăzute în anumite zone din țară. Potrivit meteorologilor ANM și Accuweather, precipitațiile sub formă de ninsoare vor reveni în anumite orașe montane din România. Printre acestea se numără Predeal, Brașov, Bușteni, dar și Sinaia.

Ninsori în România, în aprilie și mai 2026

Deși în multe zone din țară primăvara pare că și-a intrat în grații, există încă orașe în care condițiile meteorologice specifice iernii sunt anunțate de meteorologi. De exemplu, meteorologii anunță ninsoare sau lapoviță la Păltiniș, Predeal, Azuga, Sinaia, Bușteni, Vatra Dornei, Borșa, Brașov, Petroșani, Miercurea Ciuc și Cavnic.

Majoritatea precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare se vor concentra, în aprilie, în jurul zilelor de 18, 21, 22, 23 și 24. De altfel, în luna mai, meteorologii anunță că fulguieli vor fi, preponderent, în zilele de 5, 6 și 7 mai. Altfel, meteorologii anunță ninsori sau lapoviță și în jurul zilei de 2 mai 2026, în cazul orașelor Borșa și Vatra Dornei.

Zile estimate cu ninsoare sau lapoviță

Păltiniș: 18, 21 – 24 aprilie, 5 – 7 mai 2026;

Predeal: 18, 21 – 23 aprilie, 5 – 6 mai 2026;

Azuga: 18, 21 – 23 aprilie, 5 – 6 mai 2026;

Sinaia: 18, 21 – 23 aprilie, 5 mai 2026;

Bușteni: 18, 21 – 23 aprilie, 5 mai 2026;

Vatra Dornei: 22 – 23 aprilie, 2 mai 2026;

Borșa: 22 – 23 aprilie, 2 mai 2026;

Brașov: 21 – 22 aprilie (fulguieli trecătoare);

Petroșani: 21 – 22 aprilie;

Miercurea Ciuc: 22 aprilie;

Cavnic: 22 aprilie.

