Accuweather: 4 zile ninge la rând în România. Care sunt localitățile afectate

Prognoza după Paște indică patru zile de ninsori, dar și temperaturi mai scăzute față de normalul perioadei din calendar.

Vizate sunt localitățile din zonele montane care au parte de precipitații de tip ninsori în primele patru zile ale săptămânii care abia a început, mai exact perioada 13-16 aprilie. Vorbim despre Azuga care va înregistra și temperaturi cu minus pe timp de noapte, cea mai scăzută fiind noaptea de 14 spre 15 aprilie când vor fi -3 grade Celsius.

Localitățile în care va ninge patru zile la rând

La Azuga, vremea din următoarele patru zile aduce un fenomen neobișnuit pentru mijlocul lunii aprilie: ninsoare. Deși primăvara ar trebui să fie deja instalată, temperaturile scăzute favorizează apariția precipitațiilor sub formă de fulgi de zăpadă. Ninsorile vor apărea intermitent, alternând cu perioade mai liniștite, însă peisajul va căpăta din nou un aspect de iarnă târzie.

Această revenire a iernii poate influența activitățile turistice și viața localnicilor, necesitând o adaptare rapidă la condițiile meteo. Drumurile pot deveni alunecoase, iar echiparea corespunzătoare devine esențială. Totodată, pentru pasionații de sporturi de iarnă, ninsoarea târzie poate reprezenta o oportunitate rară de a se bucura încă o dată de pârtii, chiar și în plină primăvară.

