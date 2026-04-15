Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026

Meteorologii EaseWeather vin cu vești noi pentru locuitorii din România. Aceștia au schimbat prognoza pentru următoarea perioadă și, potrivit datelor, ninsorile se vor întoarce începând cu data de 25 aprilie 2026. Astfel de condiții meteorologice vor fi prezente în anumite orașe din zona montană.

Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza. Potrivit ultimelor date emise de specialiștii în meteorologie, primăvara aceasta încă vor mai exista zile în care vor fi prezente precipitațiile sub formă de ninsoare. Astfel de fenomene meteorologice vor avea loc în anumite orașe din zona montană din România. Ninsorile se întorc începând cu data de 25 aprilie 2026.

Prognoza de mai sus este specifică orașului Brașov. Meteorologii EaseWeather anunță precipitații sub formă de ninsoare în zilele de 25 și 26 aprilie 2026. Potrivit datelor, în aceste zile se vor înregistra 6 și, respectiv, 10 grade Celsius. De asemenea, prognoza mai arată că vor fi zile ploioase la munte, în următoarea perioadă. Ninsorile vor fi prezente și în alte orașe montane.

Ziua de 15 aprilie 2026 vine cu temperaturi de până la 16 grade Celsius în Brașov.  În perioada 16 – 24 aprilie 2026, potrivit EaseWeather, va ploua în Brașov. Apoi, vor urma două zile de ninsori (25 și 26 aprilie 2026). O altă zi ploioasă va fi pe 28 aprilie 2026. Finalul lunii aprilie 2026 vine cu temperaturi de 15 grade Celsius.

De altfel, meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru lunile de vară. Vor urma episoade de caniculă în România, însă precipitațiile nu vor lipsi complet. Gândul a publicat AICI prognoza meteo pentru lunile iunie, iulie și august 2026.

Sursă foto: EaseWeather

