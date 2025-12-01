Tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu, comparat cu o operă a lui Banksy și expus la o expoziție din Palatul Brukenthal

Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a devenit surpriza expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din același oraș. Lucrarea, realizată de Florin, pacient internat, i-a impresionat pe vizitatori prin expresivitate, tehnică și mesajul puternic de iubire față de România.

Mai mult, specialiștii spun chiar că seamănă cu o reinterpretare a celebrului Banksy, potrivit Click.

Tabloul a fost atât de apreciat, încât a devenit chiar imaginea afișului oficial al expoziției. Mulți dintre cei care au trecut pragul Palatului Brukenthal s-au oprit minute bune în fața lucrării, atrași de cromatica sa, de detaliile picturale și de mesajul emoționant.

Alexandra Runcan, curator și specialist al Muzeului Național Brukenthal, a descris lucrarea ca fiind „o reinterpretare profesională”, asemănând-o cu celebra imagine a lui Banksy, cu fetița și balonul roșu.

„Avem aici un Banksy de România, să zicem. Avem aici o reintepretare, una de-a dreptul profesională, nu doar pentru că avem un fond foarte pictural, cu culoare, cu treceri de culoare și așa mai departe, dar avem un element tridimensional. Avem un balon făcut din hârtie și lipici. Acesta nu-i numai un tablou. Cred că e cel mai frumos cadou pentru noi ca români și pentru sentimentul de prățuire pe care îl redescoperim, rar ce-i dreg, dar măcar de 1 Decembrie îl redescoperim și ne amintim că iubim România și suntem români și asta ne face, cu siguranță, unici”, a precizat Alexandra Runcan, în cadrul unui podcast.

Curatorul a vorbit despre complexitatea lucrărilor realizate de pacienți, explicând că mulți își descoperă talentul și pasiunea datorită activităților de ergoterapie desfășurate în spital.

Expoziția „Speranță prin artă” adună peste 130 de tablouri, iar până acum a fost vizitată de aproximativ 2.000 de persoane. „Speranță prin artă” poate fi vizitată la Palatul Brukenthal începând de pe 3 decembrie și până pe 16 decembrie 2025.

În aceeași zi, la ora 17:00, va avea loc o vânzare caritabilă a lucrărilor, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru achiziția de materiale necesare terapiei pacienților.

Prin artă, pacienții își exprimă emoțiile, își recapătă încrederea și se conectează într-un mod autentic cu comunitatea.

Proiectul este organizat de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, în parteneriat cu Clubul Rotary Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, Consiliul Județean și Asociația Spitalului.

VIDEO: PODCAST cu Alexandra Runcan de la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu