Tânăr din Galați, arestat la domiciliu după ce și-a transformat apartamentul în ”laborator chimic”. Ce au găsit polițiștii în locuința sa

Poliția a reținut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 25 de ani, autorul unor experimente chimice realizate în locuința sa din municipiul Galați. Ulterior, individul a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice, a relatat, miercuri, IPJ Galaţi.

Un bărbat din Galați a fost arestat la domiciliu după ce a realizat experimente chimice periculoase în apartamentul său

Miercurea trecută, pe 8 aprilie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat o percheziţie la locuinţa individului, unde au găsit 72 de kilograme şi 35 de litri de substanţe şi compuşi chimici, încadraţi în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice. O parte din acest „arsenal” era depozitat în anexa tip uscător de pe scara blocului.

„În urma percheziţiei, au fost descoperite 72 de kilograme şi 35 de litri de diverse substanţe şi compuşi chimici, care se încadrează în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice. O parte dintre acestea ar fi fost depozitate într-o anexă de tip uscător, situată pe scara blocului în care acesta locuieşte, şi ar fi fost folosite pentru realizarea unor experimente chimice”, a transmis IPJ Galaţi.

Acesta a fost reţinut de poliţişti tot miercuri, pentru 24 de ore, însă pe 9 aprilie, după prezentarea acestuia în faţa instanţei de judecată, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice.

