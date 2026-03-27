Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce și-a stropit brățara de monitorizare cu șampanie

Un tânăr de 21 de ani din județul Mehedinți a atras atenția polițiștilor după ce s-a filmat când își stropea brățara de monitorizare cu șampanie, conform observatornews.ro. Acesta a fost pus în arest la domiciliu din cauza unui conflict cu un alt tânăr.

Conform constatărilor acesta ar fi încercat să saboteze sistemul de supraveghere electronică. Gestul l-a costat pe tânăr, care a fost reținut din nou de forțele de ordine.

Acesta a fost dus la audieri pentru stabilirea exactă a situației și a eventualelor încălcări ale măsurilor impuse.

Aparent, acesta a fost implicat anterior într-un conflict violent. Tânărul în cauză ar fi agresat un bărbat de 26 de ani. Victima a suferit lovituri în zona capului și a spatelui și are nevoie în continuare de îngrijiri medicale.

În timpul acelui episod, asupra tânărului de 21 de ani a fost găsit un cuțit. Victima a declarat ulterior că se teme pentru siguranța sa și a susținut că agresiunea ar fi fost premeditată.

