Un membru al Clanului Cocalarilor a fost reținut în scandalul în care sunt implicați și Alex Bodi și Dorian Popa

Ruxandra Radulescu

Un renumit interlop din clanul Cocalarilor a fost reținut, în urma perchezițiilor, într-un dosar de lovire și tulburare a liniștii publice.  Incidentul s-a întâmplat în luna februarie, într-un restaurant din sectorul 2 al Capitalei, unde a avut loc o încăierare ca-n filme, între mai mulți indivizi. În scandal ar fi fost implicați Alex Bodi și Dorian Popa, notează CANCAN.

Inculpatul Adrian Căldăraș, din clanul Cocalarilor, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru vătămare corporală și urmează a fi prezentat în fața magistraților.

Acesta l-ar fi bătut pe Costeluș Litrașu, un celebru interlop, care a avut conexiuni cu nume grele din lumea interlopă, precum Nuțu Cămătaru sau Adrian Geamănu.

Dorian Popa l-ar fi pus pe interlopul Meko să-l agreseze pe Bodi

Povestea a început, de fapt, când Alex Bodi și Dorian Popa au avut un schimb dur de replici în online.

Influencerul ar fi apelat, ulterior, la interlopul Meko pentru a-l agresa pe Bodi, însă acest aspect nu s-ar fi materializat. Meko l-a provocat, însă, pe afaceristul din Mediaș la o confruntare în ring, dar Bodi a refuzat.

Conflictul dintre Bodi și Dorian Popa, tranșat în absența celor doi, într-un restaurant din Capitală

Conflictul a luat proporții, la restaurantul din sectorul 2 al Capitalei, între apropiați ai lui Bodi și dușmani de temut ai afaceristului: Marian Sârbu, cunoscut drept Box, Bebe Sandu și Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru, notează CANCAN.

Costeluș Litrașu, prieten al lui Bodi, s-ar fi luat la bătaie, chiar în localul respectiv, cu Adrian Căldărar, din clanul Cocalarilor și încă un individ. Amicul lui Bodi ar fi fost rănit în urma altercației.

Polițiștii îl caută pe complicele lui Adrian Căldărar

Potrivit polițiștilor, în dosar sunt vizați doi indivizi pentru lovire și alte violențe. În prezent, oamenii legii îl caută și pe al doilea inculpat, în timp ce Adrian Căldărar este reținut și urmează a fi prezentat în fața magistraților.

„La data de 7 aprilie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și mărturie mincinoasă.

Cercetările au fost demarate din oficiu, ca urmare a unui incident petrecut la data de 9 februarie 2026, în incinta unui restaurant din Sectorul 2 al Capitalei.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în timpul incidentului, doi bărbați ar fi agresat fizic o persoană, lovind-o cu pumnii în zona capului.
Prin comportamentul lor, aceștia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. În urma activităților investigative, a fost identificat unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 31 de ani”, au transmis autoritățile.

Două persoane ar fi depus declarații mincinoase

De asemenea, în dosar mai sunt vizate două persoane care ar fi făcut declarații mincinoase la audieri, pentru a proteja alte persoane implicate.

„Totodată, în cursul audierilor, două persoane, în calitate de martori, sunt suspectate că ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea, în scopul diminuării gravității faptelor și al protejării persoanelor implicate.

Persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri.

Față de bărbatul de 31 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propuneri legale.

În același timp, polițiștii continuă activitățile pentru identificarea celui de-al doilea suspect implicat în agresiune.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale”, mai transmit autoritățile.

FOTO: social-media

