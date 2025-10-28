Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate

În anul 2018, o tânără s-a accidentat grav în stația de metrou Universitate, de pe Magistrala 2, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată. În urma acestui incident, ea s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil, dar și de recuperare.

Expertiza medicală a arătat că și la un an de la accident încă prezenta dureri la brațul drept. În anul 2021, aceasta a luat decizia de a da în judecată Metrorex, acuzând compania că nu și-a îndeplinit obligaţiile de întreţinere şi semnalizare a staţiei, potrivit Observatornews.ro.

După patru ani, instanța a stabilit că Metrorex este responsabil de acest accident, astfel că tânăra primește o despăgubire de 23.000 de euro.

În acest context, avocații spun că în situații de acest fel, oamenii pot cere despăgubiri, dar este foarte important să păstreze dovezile: fotografii, filmări, declaraţii ale martorilor şi expertize medico-legale.

Nu este primul incident de la stația Universitate

În anul 2019, un bărbat a ajuns la spital după ce i-a căzut în cap o bucată de geam din plafon, în timp ce cobora scările rulante de la stația de metrou Universitate.