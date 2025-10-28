Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate

În anul 2018, o tânără s-a accidentat grav în stația de metrou Universitate, de pe Magistrala 2, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată. În urma acestui incident, ea s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil, dar și de recuperare.
Expertiza medicală a arătat că și la un an de la accident încă prezenta dureri la brațul drept. În anul 2021, aceasta a luat decizia de a da în judecată Metrorex, acuzând compania că nu și-a îndeplinit obligaţiile de întreţinere şi semnalizare a staţiei, potrivit Observatornews.ro.
După patru ani, instanța a stabilit că Metrorex este responsabil de acest accident, astfel că tânăra primește o despăgubire de 23.000 de euro.
În acest context, avocații spun că în situații de acest fel, oamenii pot cere despăgubiri, dar este foarte important să păstreze dovezile: fotografii, filmări, declaraţii ale martorilor şi expertize medico-legale.
În anul 2019, un bărbat a ajuns la spital după ce i-a căzut în cap o bucată de geam din plafon, în timp ce cobora scările rulante de la stația de metrou Universitate.
„La stația de metrou Universitate, un bărbat de 47 de ani, aflat în zona scărilor rulante, a fost lovit la nivelul capului de elemente de construcție cazute din plafon. A fost transportat la Spitalul Universitar în stare de conștiență”, a transmis – atunci – ISU București-Ilfov.