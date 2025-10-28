Prima pagină » Actualitate » Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate

Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate

28 oct. 2025, 23:58, Actualitate
Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate
Galerie Foto 2
Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan (ARHIVĂ)

În anul 2018, o tânără s-a accidentat grav în stația de metrou Universitate, de pe Magistrala 2, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată. În urma acestui incident, ea s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil, dar și de recuperare.

Expertiza medicală a arătat că și la un an de la accident încă prezenta dureri la brațul drept. În anul 2021, aceasta a luat decizia de a da în judecată Metrorex, acuzând compania că nu și-a îndeplinit obligaţiile de întreţinere şi semnalizare a staţiei, potrivit Observatornews.ro.

După patru ani, instanța a stabilit că Metrorex este responsabil de acest accident, astfel că tânăra primește o despăgubire de 23.000 de euro.

Scările rulante din Piața Universității sunt din nou funcționale / Sursa foto: Facebook Nicușor Dan

Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan (ARHIVĂ)

În acest context, avocații spun că în situații de acest fel, oamenii pot cere despăgubiri, dar este foarte important să păstreze dovezile: fotografii, filmări, declaraţii ale martorilor şi expertize medico-legale.

Nu este primul incident de la stația Universitate

În anul 2019, un bărbat a ajuns la spital după ce i-a căzut în cap o bucată de geam din plafon, în timp ce cobora scările rulante de la stația de metrou Universitate.

„La stația de metrou Universitate, un bărbat de 47 de ani, aflat în zona scărilor rulante, a fost lovit la nivelul capului de elemente de construcție cazute din plafon. A fost transportat la Spitalul Universitar în stare de conștiență”, a transmis – atunci –  ISU București-Ilfov.

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „Nimeni nu critică liderii români la nivel european. Toți sunt aplaudați în DISPREȚ”
23:30
Adrian Severin: „Nimeni nu critică liderii români la nivel european. Toți sunt aplaudați în DISPREȚ”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Cu pensii mai mari sau mai mici, judecătorii procedează exact LA FEL”
22:45
Adrian Severin: „Cu pensii mai mari sau mai mici, judecătorii procedează exact LA FEL”
ULTIMA ORĂ Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
21:06
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
SĂNĂTATE Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”
20:58
Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”
FINANCIAR Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare
20:47
Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare
FLASH NEWS Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunși la Casa Albă”
20:32
Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunși la Casa Albă”
Mediafax
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc ordine, mă duc să fac ordine
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Încă un turist a murit în Carpații Meridionali. Este al cincilea caz tragic în 10 zile
VIDEO Adrian Severin: „Siguranța națională se definește în funcție de cine o definește”
23:00
Adrian Severin: „Siguranța națională se definește în funcție de cine o definește”
BREAKING NEWS Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA
22:39
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA
TEHNOLOGIE Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick
22:27
Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick
EXTERNE “Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden
22:14
“Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu