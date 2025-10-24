Prima pagină » Actualitate » Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări

Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări

24 oct. 2025, 19:06, Actualitate
Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată care este țara care revine la serviciul militar obligatoriu și care sunt condițiile impuse de stat.

Parlamentul croat, căci despre Croația este vorba, a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu a constat în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani.

Astfel, primele recrutări vor începe înainte de finalul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați să vină în cazărmile din Knin, Slunj și Pozega, la începutul anului viitor, conform agențiilor HINA și EFE, citate de Agerpres.

Toți tinerii croați în vârstă de 18 ani trebuie să se înregistreze în evdiențele militare și vor fi chemați pentru efectuarea stagiului militar obligatoriu în anul calendaristic în care împlinesc vârsta de 19 ani, după ce sunt supuși unui examen medical, pentru a se determina aptitudinea lor pentru serviciul militar.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În ce privește femeile, acestea nu sunt obligate să facă serviciul militar și nici să se înregistreze în evidențele militare, însă pot să participle în mod voluntar la instrucția militară de bază.

În mod excepțional, cei care au vârste cuprinse între 19 și 30 de ani poti chemați, de asemenea, pentru serviciul militar obligatoriu, dacă acesta le-a fost amânat pe perioada studiilor sau, în cazul sportivilor, pentru participarea la competiții internaționale.

Cei care refuză efectuarea serviciului militar din motive religioase sau morale pot să declare o obiecție de conștiință și vor efectua trei sau patru luni de instrucție de bază în protecția civilă sau în alte activități, în folosul comunității.

Croația este o țară membră a UE și NATO, iar anul trecut a atins obiectivul Alianței de a aloca apărării un buget de 2% din PIB, pe care intenționează să-l crească la 2,5% până în anul 2027.

Autorul recomandă:

Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură scoatem piloţi de F-16”

Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente

Citește și

COMERȚ Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”
19:27
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”
CONTROVERSĂ Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
18:59
Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
FOTO AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari
18:28
AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari
STUDIU Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic
18:16
Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic
accident Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus
18:12
Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Calculele greșite ale șefului armatei germane înainte de Primul Război Mondial. De ce credea că Germania nu mai are timp?
EXTERNE Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali
19:20
Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali
EXTERNE India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump
18:37
India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump
EXTERNE Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie
18:32
Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie
EXTERNE Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
18:25
Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
POLITICĂ Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
17:58
Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
EXTERNE Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est
17:44
Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est