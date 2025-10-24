Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări

Iată care este țara care revine la serviciul militar obligatoriu și care sunt condițiile impuse de stat.

Parlamentul croat, căci despre Croația este vorba, a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu a constat în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani.

Astfel, primele recrutări vor începe înainte de finalul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați să vină în cazărmile din Knin, Slunj și Pozega, la începutul anului viitor, conform agențiilor HINA și EFE, citate de Agerpres.

Toți tinerii croați în vârstă de 18 ani trebuie să se înregistreze în evdiențele militare și vor fi chemați pentru efectuarea stagiului militar obligatoriu în anul calendaristic în care împlinesc vârsta de 19 ani, după ce sunt supuși unui examen medical, pentru a se determina aptitudinea lor pentru serviciul militar.

În ce privește femeile, acestea nu sunt obligate să facă serviciul militar și nici să se înregistreze în evidențele militare, însă pot să participle în mod voluntar la instrucția militară de bază.

În mod excepțional, cei care au vârste cuprinse între 19 și 30 de ani poti chemați, de asemenea, pentru serviciul militar obligatoriu, dacă acesta le-a fost amânat pe perioada studiilor sau, în cazul sportivilor, pentru participarea la competiții internaționale.

Cei care refuză efectuarea serviciului militar din motive religioase sau morale pot să declare o obiecție de conștiință și vor efectua trei sau patru luni de instrucție de bază în protecția civilă sau în alte activități, în folosul comunității.

Croația este o țară membră a UE și NATO, iar anul trecut a atins obiectivul Alianței de a aloca apărării un buget de 2% din PIB, pe care intenționează să-l crească la 2,5% până în anul 2027.

Autorul recomandă:

Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16”

Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente