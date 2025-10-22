Prima pagină » Știri » Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16”

Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16”

Cristina Corpaci
22 oct. 2025, 18:40, Știri
Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri:
Generalul Gheorghiţă Vlad a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cât de urgentă este necesitatea introducerii stagiului de militar voluntar. Totodată, generalul a recunoscut că în patru luni, „nu vom fi în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot”.
„MApN a adus în discuţia publică această problemă, din punctul meu de vedere, de securitate naţională. Rezerva operaţională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de faţă. Conform legii, soldaţii gradaţi din rezerva operaţională pot fi menţinuţi şi în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofiţer, maistru militar, ofiţer ca urmare a parcurgerii unor anumite stadii de pregătire în virtutea pregătirii pe care au avut-o, pot fi menţinuţi în activitate până la o vârstă de 63 de ani, după care sunt trecute în postura de retragere”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Capacitatea de pregătire a militarilor voluntari

Gheorghiţă Vlad a mai precizat că, în funcţie de alocările bugetare, pot fi pregătiţi între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntar pe an.

„Statul Major al Apărării, prin structurile subordonate, are capacitatea de a începe în funcţie de alocările bugetare, începând de anul viitor, acest program de pregătire pentru militari. În funcţie de alocările bugetare putem să pregătim între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an. Urmând ca din anul doi, anul trei, aceste capacităţi să crească gradual, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile”, a explicat Şeful Statului Major al Apărării.

Deşi este serviciu militar voluntar va fi făcută o selecție în rândul doritorilor. De asemenea, stagiu de patru luni nu este suficient pentru ca la final cursanții să primească o încadrare.

„Pentru anumite categorii de militari vor trebui să îndeplinească anumite condiţii fizice, să aibă anumite examene psihologice şi examene medicale corespunzătoare specialităţii în care sunt încadraţi. Nu o să fie o pregătire militară specializată sută la sută, să ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot. Este o pregătire militară de bază astfel încât să-i dea capacitatea de a fi încadrat în anumite poziţii în ştatele de organizare ale Armatei României”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Șeful Armatei spune că în momentul de față, deși legea militarilor voluntari în termen este în curs de aprobare la Parlament, nu s-a realizat încă metodologia de pregătire, dar aceasta va fi axată pe „o pregătire militară de bază”.

