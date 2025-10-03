Țara care se află în discuții cu META pentru a introduce restricții de vârstă la Facebook sau Instagram. Îți faci profil doar cu buletinul

Papua Noua Guinee se află în discuții cu Meta privind impunerea unor restricții de vârstă pentru a reduce impactul conținutului dăunător. Decizia vine pe fondul criticilor aduse abordării „dure” de până acum a guvernului în ceea ce privește reglementarea rețelelor sociale.

Executivul din aceasta țară se așteaptă ca propunerea sa de Politică privind Rețelele Sociale 2025 să fie prezentată Parlamentului la sfârșitul acestei luni.

În acest context, utilizatorii cu vârsta de 14 ani și peste vor avea nevoie de un ID digital SevisPass înainte de a se putea conecta la platforme precum Facebook, TikTok, Instagram și X.

Guvernul a declarat că reglementarea rețelelor sociale a fost necesară pentru a opri abuzurile online, știrile false și escrocheriile.

De asemenea, companiile de social media vor trebui să se înregistreze în Papua Noua Guinee și să respecte legile locale, iar o nouă Direcție națională de Siguranță Electronică va fi înființată pentru a monitoriza conținutul dăunător.

„Suntem în discuții timpurii cu Meta privind impunerea verificării vârstei ca punct de plecare”, a declarat secretarul departamentului de tehnologie a informației și comunicațiilor din Papua Noua Guinee, Steven Matainaho, pentru The Guardian.

FOTO – Profimedia