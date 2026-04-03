Bangladesh adoptă măsuri dure pentru reducerea consumului de energie, pe fondul presiunilor generate de criza globală a combustibililor. Autoritățile au decis limitarea programului magazinelor și centrelor comerciale la doar 7 ore pe zi, relatează Portofolio.

Program redus pentru instituții și comerț

Guvernul a aprobat un set de reguli stricte care vizează atât sectorul public, cât și cel privat. Instituțiile statului vor funcționa între orele 9:00 și 16:00, iar magazinele și mall-urile vor avea un program zilnic redus la 7 ore.

Decizia vine în contextul în care aprovizionarea cu energie a devenit tot mai dificilă, în special din cauza dependenței ridicate de importuri.

Pachetul de măsuri include și reducerea cheltuielilor publice considerate neesențiale, dar și limitarea consumului energetic în industrie. Printre exemple se numără diminuarea iluminatului excesiv. Autoritățile încearcă astfel să stabilizeze consumul într-o perioadă marcată de incertitudine pe piețele energetice.

Școala online revine în discuție

Criza energetică ar putea afecta și sistemul educațional. Elevii ar putea reveni la cursuri online, în timp ce Ministerul Educației lucrează la noi orare. În paralel, statul încearcă să accelereze tranziția spre transport electric, inclusiv prin eliminarea taxelor vamale pentru autobuzele ecologice.

Pe fondul fluctuațiilor de preț generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, autoritățile au introdus deja un sistem de raționalizare a combustibilului pe bază de tichete. De asemenea, au fost limitate vânzările de mașini și redus programul benzinăriilor. Cu toate acestea, măsurile nu au reușit să oprească achizițiile de panică și blocajele din trafic.

Pentru a face față situației, Guvernul caută soluții externe de finanțare și a solicitat peste 2,5 miliarde de dolari pentru importuri de combustibil și gaze naturale lichefiate. Creșterea accelerată a costurilor energetice pune presiune pe rezervele valutare ale țării, obligând autoritățile să caute rapid alternative.

