Cel puțin 26 de persoane au murit după ce un autobuz cu pasageri a căzut în râul Padma din Bangladesh. Incidentul a avut loc la terminalul de feribot Daulatdia din districtul Rajbari, în timp ce vehiculul încerca să urce pe un feribot.

Momentul în care autobuzul pierde controlul și cade de pe ponton în râu a fost filmat de martori, iar imaginile cu panica celor aflați la fața locului au devenit imediat virale.

Potrivit autorităților, autobuzul se îndrepta spre capitala Dhaka și transporta aproximativ 50 de pasageri, majoritatea fiind muncitori. Deși unii pasageri au reușit să înoate la mal sau au fost salvați imediat după prăbușire, mulți au rămas blocați în interiorul vehiculului sub apă, inclusiv femei și copii.

Autobuzul se îndrepta spre capitala Dhaka, transportând aproximativ 50 de pasageri, majoritatea fiind muncitori care se întorceau la lucru după sărbătoarea Eid al-Fitr. Martorii au declarat că șoferul a pierdut controlul vehiculului în timp ce se apropia de rampă, iar acesta s-a răsturnat și s-a scufundat.

