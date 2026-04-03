Țara din Europa care dă amenzi de până la 50.000 de euro pentru activități de grădinărit în weekendul de Paște. Și românii de aici pot fi taxați

Prima și a doua zi de Paște sunt sărbători legale și beneficiază de o protecție specială în Germania, unde legislația privind protecția împotriva zgomotului, în special prevederile din Legea federală privind controlul emisiilor și reglementările asociate, impun restricții clare privind utilizarea echipamentelor zgomotoase în zonele rezidențiale.

Evident, scopul acestor reguli este de a asigura liniștea și confortul locuitorilor în zilele de sărbătoare, destinate odihnei, când unii oamenii ar putea încerca să profite pentru a-și aranja grădina, informează chip.de.

Dar ceea ce pare o simplă activitate de relaxare poate atrage sancțiuni consistente, dacă este făcută în zilele nepotrivite. Așadar, printre echipamentele interzise în aceste zile se află mașinile de tuns iarba, suflantele de frunze, mașinile de tuns gardul viu, drujbele sau alte unelte motorizate.

Utilizarea acestora produce zgomot puternic, considerat inadecvat cu perioada linisțită a sărbătorilor, chiar și o utilizare scurtă putând fie sancționată dacă deranjează vecinii sau încalcă normele locale.

Dar, deși există un cadru legal general, regulile pot varia în funcție de land, oraș sau chiar de regulamentul intern al unei locuințe. Astfel, autoritățile locale pot impune intervale stricte în care este permisă utilizarea echipamentelor zgomotoase, în general, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 7:00 – 20:00, uneori cu pauze la prânz. De regulă, în zilele de sărbătoare, aceste activități sunt strict interzise.

Mai mult, regulamentele de locuire pot adăuga restricții suplimentare și, în acest context, este recomandat ca orice persoană să verifice regulile aplicabile în zona în care locuiește. Neatenția sau necunoașterea normelor nu te scapă de sancțiuni, iar vecinii pot sesiza rapid orice abatere. Chiar și românii de aici pot fi taxați.

Amenzi uriașe pentru nerespectarea liniștii

În funcție de gravitatea situației, amenzile pot ajunge și până la 50.000 de euro, în special în cazurile repetate sau când zgomotul este persistent și afectează un număr mare de persoane. Dar, chiar dacă astfel de sume sunt rare, sancțiunile de câteva mii de euro sunt dese.

Valoarea amenzii depinde, în mare parte, de durata zgomotului, intensitatea acestuia, zona în care are loc și eventualele abateri anterioare. De exemplu, utilizarea repetată a unei suflante de frunze într-o zonă dens populată va fi sancționată mai sever decât o intervenție scurtă și izolată.

Ideea este că zgomotul nu e considerat doar o neplăcere, ci un factor care poate afecta sănătatea. În acest sens, Agenția Federală Germană pentru Mediu avertizează că expunerea constantă la zgomot poate provoca stres, tulburări de somn și chiar probleme cardiovasculare. Tocmai de aceea, din acest motiv, autoritățile tratează cu seriozitate orice abatere în zilele destinate odihnei.

Instanțele folosesc valori orientative pentru a evalua nivelul de zgomot acceptabil, aproximativ 40 de decibeli ziua și 30 de decibeli noaptea, repere frecvent utilizate. Iar multe echipamente de grădinărit depășesc cu mult aceste limite, ceea ce explică restricțiile severe în zilele de sărbătoare.

Ce ai voie să faci, totuși, în grădină de Paște

Dar e bine de știut că nu toate activitățile sunt interzise, de Paște. Grădinăritul fără zgomot este, în general, permis și chiar recomandat pentru cei care vor să profite de timpul liber. Este vorba despre activități precum plivitul manual, plantarea florilor, udarea sau îngrijirea straturilor nu creează probleme, atâta timp cât nu deranjează vecinii, mai scrie sursa citată.

Dar, chiar și așa, trebuie acordată o atenție mărită nivelului general de zgomot, deoarece și muzica dată prea tare sau activitățile care pot produce sunete deranjante pot fi considerate tulburări ale liniștii publice. Tocmai respectarea acestor reguli simple poate face diferența dintre o zi liniștită și o sancțiune costisitoare.

