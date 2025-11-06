Prima pagină » Actualitate » Românii din Germania, surprinși de legile „ciudate” din această țară. Ce reguli stricte trebuie să respecte pentru a nu primi amenzi usturătoare

06 nov. 2025, 14:53, Actualitate
Românii din Germania, surprinși de legile „ciudate” din această țară / Sursa FOTO: Envato

Mulți români stabiliți în Germania descoperă rapid că obiceiurile de acasă pe care ei le considerau gesturi firești în această țară pot aduce amenzi usturătoare. Nemții sunt recunoscuți pentru rigoarea și respectul lor față de reguli, doar că unele dintre acestea par neobișnuite pentru străini, mai ales cei veniți de pe plaiurile mioritice.

Chiar și un banal grătar poate deveni subiect de plângeri și sancțiuni, dacă mirosul ajunge la vecinii atât de sensibili.

În Germania, ordinea și liniștea sunt considerate valori fundamentale, iar autoritățile aplică legislația cu strictețe.

Reguli neobișnuite care îi pun în dificultate pe străini

O tânără româncă stabilită în Germania a devenit virală pe rețelele sociale după ce a relatat experiențele sale cu unele dintre cele mai surprinzătoare reguli locale. Clipul său a strâns numeroase reacții din partea altor români care s-au confruntat cu situații similare.

Printre interdicțiile necunoscute celor mai mulți dintre români se numără dormitul în mașină mai mult de o noapte sau lăsarea copiilor să-și facă nevoile într-un parc, dacă e o urgență. Inclusiv folosirea unui furtun care stropește accidental proprietatea vecinilor este interzisă. De asemenea, purtarea măștilor de carnaval în afara perioadei festive poate atrage amenzi.

Iar în anumite regiuni din Germania, autoritățile locale solicită înregistrarea oricărei păsări de curte; dacă ai o singură găină, și pe aceea trebuie să o declari!

Totodată, orele de liniște de la prânz sunt sacre și protejate prin lege: între 13:00 și 15:00 sunt absolut interzise orice fel de activități zgomotoase în locuințe.

Dar, printre situațiile cel mai des menționate de români se află amenzile pentru fumul sau mirosul provenit de la grătare. Dacă în România este ceva normal, în Germania se consideră un obiceiu care îi deranjează pe vecini.

Ce alte obiceiuri „ciudate” mai au nemții? De exemplu, sortarea incorectă a deșeurilor poate aduce o amendă zdravănă, ca și dansurile de Paște, complet interzise în anumite regiuni.

Cum au reacționat românii

Unii internauți au reacționat cu umor și uimire la poveștile din mediul online. Mulți au relatat cazuri de amenzi primite pentru că au oprit pe autostradă fiindcă nu mai aveau combustibil în rezervor, iar alții au spus că au fost sancționați fiindcă au omorât albine, specie protejată în Germania.

Sunt și oameni care remarcă diferența uriașă față de România, unde regulile sunt adesea interpretate mai flexibil, iar viața cotidiană este, iată, mai puțin rigidă.

