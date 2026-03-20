Malta, cea mai mică țară din UE, este sufocată de trafic. Insula Cavalerilor are una dintre cele mai mari densități de vehicule din Mediterana. Practic, stânca are mai multe mașini decât oi. Doar pisicile depășesc ca număr bipedelor, cu sau fără roți.

Pentru a atenua această problemă, autoritățile au venit cu un program ingenios intitulat „Schema de renunțare la permisul de conducere”, care este conceput pentru a stimula oamenii să renunțe la permisul de conducere pentru o perioadă de până la cinci ani, publică odditycentral.

Șocul de mobilitate

Potrivit ministrului transporturilor din Malta, Chris Bonett, unul dintre principalele obiective ale Schemei de renunțare la permisul de conducere este de a crea un „șoc de mobilitate”, în special în rândul tinerilor, înainte ca utilizarea mașinii să devină un obicei prea înrădăcinat.

Prin intermediul acestui program inovator, Malta oferă tinerilor șoferi 25.000 de euro (28.650 USD) pentru a preda voluntar permisele de conducere și a se abține de la conducere timp de cinci ani. Plățile se efectuează în rate anuale de 5.000 de euro, iar beneficiarii sunt obligați să returneze sumele primite proporțional, dacă se răzgândesc înainte de trecerea termenului convenit de cinci ani.

Pentru a fi eligibili pentru Schema de predare a permisului de conducere, șoferii trebuie să aibă vârsta de cel puțin 30 de ani, să fie rezidenți în Malta de cel puțin șapte ani, să dețină permis de conducere de cel puțin 12 luni și să nu aibă permisele suspendate sau revocate.

Cum recuperezi permisul maltez

Malta a alocat un buget anual de 5 milioane EUR acestei scheme, limitând numărul de beneficiari la 1.000 de persoane pe an. Feedback-ul inițial sugerează un interes foarte mare pentru program, ceea ce sugerează că, pentru mulți tineri șoferi, stimulentul financiar este mai important decât conducerea unui vehicul.

O dată ce permisul este predat, acesta este considerat suspendat definitiv, iar persoana va trebui să urmeze 15 ore de lecții de conducere pentru a obține un nou permis după cinci ani.

Obiectivele declarate ale Schemei de Predare a Permiselor de Conducere din Malta sunt de a reduce numărul de șoferi activi și de a încuraja utilizarea transportului public, cu scopul final de a combate congestionarea traficului și de a reduce nivelurile de poluare.

Recomandarea autorului: Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro