Prima pagină » Social » Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro

Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro

22 nov. 2025, 22:41, Social
Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro

Pentru cine vrea o destinație cu aer exotic, dar care să nu fie prea departe de casă, optează pentru Malta. Plajele cu nisip fin, istoria bogată, siturile UNESCO, mâncarea bună, dar și prețurile accesibile fac din Malta o destinație de bifat.

Prima oprire este Valletta. Mică și spectaculoasă, capitala Maltei are doar 0,8 kilometri pătrați, dar aici se concentrează istoria, cultura și frumusețea Mediteranei.

Malta, destinația populară în rândul românilor

Turiștii pot petrece cel puțin o oră în Catedrala Sfântul Ioan din Valletta. Aceasta are o mulțime de povești ascunse în pereți și nu doar. Un ghid bun va povesti faptul că în urmă cu mai bine de 200 de ani, tot ceea ce este acum auriu sau statuile din argint au fost pictate în negru pentru ca Napoleon să nu fure nimic.

Catedrala îi întâmpină pe turiști cu un interior baroc incredibil, sute de morminte gravate ale cavalerilor în loc de podea și un Caravaggio autentic.

Orașul are doar 6.000 de locuitori, dar anual atrage milioane de turiști.

Pentru o vacanță liniștită, turiștii pot lua în calcul Birgu. Un oraș care nu este foarte departe de Valeta. Se poate ajunge cu barca, iar călătoria pe apele albastre ale Mării Mediteraneene durează doar câteva minute. Culorile de pe străzile înguste pot schimba oricui starea.

„În satele mici şi oraşele mici ca aici, magazinele se închid pentru siestă, de la 12 la 16, zilnic. Mânâncă, stau cu familia, dorm. De ce să nu?”, a spus Julia Ellul, ghid turistic, potrivit Observator News.

Cei care vor o vacanţă cu locuri instagramabile trebuie să ştie că Malta răspunde şi la această cerinţă. Pe insula Gozo există de exemplu o grotă care ne oferă o privelişte deosebită asupra singurei plaje de pe insulă şi de asemenea un loc ideal pentru fotografi.

„E un loc extraordinar, îmi place foarte mult. Mie îmi place mult marea și e deosebit și prin arhitectură și prin oameni și străduțe extraordinare. Recomandăm Malta ca destinație, că e destul de aproape și e un loc aproape exotic. Le îmbină pe toate. Până și cum vorbesc oamenii, că zic „ciao”, ca noi în Banat. Evident vine din zona Italiei. E aceasta îngemănare de civilizații”, a spus un cuplu de turiști, pentru sursa citată.

Recomandările autorului:

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”