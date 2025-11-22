Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro

Pentru cine vrea o destinație cu aer exotic, dar care să nu fie prea departe de casă, optează pentru Malta. Plajele cu nisip fin, istoria bogată, siturile UNESCO, mâncarea bună, dar și prețurile accesibile fac din Malta o destinație de bifat.

Prima oprire este Valletta. Mică și spectaculoasă, capitala Maltei are doar 0,8 kilometri pătrați, dar aici se concentrează istoria, cultura și frumusețea Mediteranei.

Malta, destinația populară în rândul românilor

Turiștii pot petrece cel puțin o oră în Catedrala Sfântul Ioan din Valletta. Aceasta are o mulțime de povești ascunse în pereți și nu doar. Un ghid bun va povesti faptul că în urmă cu mai bine de 200 de ani, tot ceea ce este acum auriu sau statuile din argint au fost pictate în negru pentru ca Napoleon să nu fure nimic.

Catedrala îi întâmpină pe turiști cu un interior baroc incredibil, sute de morminte gravate ale cavalerilor în loc de podea și un Caravaggio autentic.

Orașul are doar 6.000 de locuitori, dar anual atrage milioane de turiști.

Pentru o vacanță liniștită, turiștii pot lua în calcul Birgu. Un oraș care nu este foarte departe de Valeta. Se poate ajunge cu barca, iar călătoria pe apele albastre ale Mării Mediteraneene durează doar câteva minute. Culorile de pe străzile înguste pot schimba oricui starea.

„În satele mici şi oraşele mici ca aici, magazinele se închid pentru siestă, de la 12 la 16, zilnic. Mânâncă, stau cu familia, dorm. De ce să nu?”, a spus Julia Ellul, ghid turistic, potrivit Observator News.

Cei care vor o vacanţă cu locuri instagramabile trebuie să ştie că Malta răspunde şi la această cerinţă. Pe insula Gozo există de exemplu o grotă care ne oferă o privelişte deosebită asupra singurei plaje de pe insulă şi de asemenea un loc ideal pentru fotografi.

„E un loc extraordinar, îmi place foarte mult. Mie îmi place mult marea și e deosebit și prin arhitectură și prin oameni și străduțe extraordinare. Recomandăm Malta ca destinație, că e destul de aproape și e un loc aproape exotic. Le îmbină pe toate. Până și cum vorbesc oamenii, că zic „ciao”, ca noi în Banat. Evident vine din zona Italiei. E aceasta îngemănare de civilizații”, a spus un cuplu de turiști, pentru sursa citată.

Recomandările autorului: