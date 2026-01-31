Țara din Uniunea Europeană care oferă 10.000 de euro persoanele dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici

Una dintre țările membre ale Uniunii Europene pregătește lansarea unui program național care urmărește rezolvarea crizei locuințelor din marile orașe, dar și stoparea declinului demografic din zonele periferice. În acest sens, autoritățile au convenit că relocarea trebuie stimulată prin oferte atrăgătoare făcute persoanelor interesate să își schimbe viața.

Grecia vine cu următoarea propunere făcută celor dispuși să se relocheze: un stimulent financiar de 10.000 de euro oferit familiilor sau persoanelor singure care acceptă să se mute din orașe în regiuni afectate de depopulare, scrie Greek Reporter.

Care sunt criteriile de eligibilitate

Relocarea populației pare a fi pilonul central al strategiei naționale privind criza locuințelor, arată sursa citată.

Programul de relocare are următoarea schemă: se dau subvenții fixe, de 10.000 de euro, tuturor celor care aleg să se mute în regiuni/sate unde declinul populației este accentuat. După ce a fost testat cu succes în Evros, acum programul va fi extins la nivel național. Sunt vizate zonele Drama, Florina, Kilkis, Serres, Pella și Kastoria.

Autoritățile elene au stabilit care sunt criteriile de eligibilitate, operând o serie de modificări. Astfel, acum pot aplica pentru acest program și următoarele categorii sociale:

angajații care lucrează de la distanță;

pensionarii;

absolvenții de universitate angajați local;

cetățenii greci din diaspora care doresc să se întoarcă acasă.

Ca un stimulent, se dau o parte din bani în avans, astfel încât beneficiarii să aibă cu ce-și acoperi costurile de mutare.

Executivul de la Atena consideră programul un excelent instrument de politică a locuințelor. De altfel, scrie presa elenă, prin încurajarea mutării grecilor din marile orașe Atena sau Salonic, de exemplu, se urmăresc realizarea mai multor obiective, cum ar fi:

temperarea creșterilor accelerate ale chiriilor;

eliberarea presiunii de pe piața locuințelor urbane;

redistribuirea populației la nivel național.

Grecia, cea mai bună țară din Europa pentru pensionari

Grecia a fost numită cea mai bună destinație europeană pentru pensionari în 2026. Studiul a analizat 195 de țări din întreaga lume, iar criteriile evaluate au inclus costul vieții, cerințele de viză, asistența medicală și clima. Aici, persoanele interesate pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare cu doar 900 de lire sterline pe lună.

Grecia, țară mediteraneană, combină costuri de trai reduse cu un sistem de sănătate de calitate. Pensionarii pot plăti aproximativ 220 de lire sterline pe lună pentru servicii medicale private. Potrivit International Insurance, sistemul de sănătate din Grecia are atât un sistem public, cât și furnizori privați de servicii medicale, care oferă „îngrijiri de bună calitate”.

Farmaciile, clinicile cu program prelungit și centrele de sănătate comunitare oferă mai multe opțiuni de îngrijire. În orașele mici și pe insulele îndepărtate, farmaciile sunt echipate pentru a oferi multe servicii medicale. Acestea pot ajuta inclusiv în caz de urgențe minore.

Pensionarii care aleg Grecia beneficiază de o comunitate internațională deja formată, astfel că integrarea lor în societatea locală este facilitată de prezența numeroșilor expatriați.

