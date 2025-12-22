Prima pagină » Actualitate » Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege. Precedentul care poate schimba complet piața muncii

Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege. Precedentul care poate schimba complet piața muncii

22 dec. 2025, 12:33, Actualitate
Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege. Precedentul care poate schimba complet piața muncii
Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege

Guvernul statului australian Victoria propune o lege care ar putea schimba fundamental relația dintre angajați și angajatori. Dacă va trece, munca de acasă se va transforma dintr-un beneficiu opțional într-un drept legal.

Inițiativa prevede ca angajații să poată lucra cel puțin două zile pe săptămână de acasă, acolo unde natura activității permite acest lucru.

Ce argumente aduc inițiatorii legii

Deja s-a generat o amplă dezbatere internațională despre viitorul muncii flexibile, scrie Ziarul Financiar.

Potrivit autorităților din Victoria, dreptul la munca de acasă ar aduce beneficii semnificative atât pentru angajați, cât și pentru economie. Reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea costurilor de transport și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală sunt printre principalele argumente invocate. Guvernul susține că aceste schimbări pot contribui la creșterea productivității și la îmbunătățirea sănătății mintale a angajaților.

Un articol recent din Financial Times subliniază că modelul propus de Victoria este urmărit cu interes la nivel global, întrucât ridică o întrebare esențială: poate statul să reglementeze flexibilitatea muncii fără a afecta competitivitatea companiilor?

Până recent, dreptul la munca de acasă era negociat individual sau acordat ca beneficiu de către angajatori, mai ales după pandemie. Criza sanitară a demonstrat însă că munca la distanță este viabilă pentru milioane de angajați. În Australia, mulți lucrători și-au adaptat complet stilul de viață la acest model, iar revenirea forțată la birou a stârnit nemulțumiri.

Conform sondajelor citate de autorități, peste 60% dintre cetățenii statului Victoria susțin inițiativa, semn că societatea se îndreaptă spre o economie orientată mai degrabă spre rezultate decât spre prezența fizică.

De ce se tem companiile

Deși sindicatele și angajații privesc favorabil proiectul, unele organizații de business avertizează că impunerea dreptului la munca de acasă prin lege ar putea reduce flexibilitatea managerială. Companiile se tem că vor pierde controlul asupra modului în care evaluează performanța și cultura organizațională.

Cu toate acestea, experții consideră că legea ar putea forța firmele să adopte noi metode de măsurare a productivității, bazate pe rezultate, nu pe orele petrecute la birou.

Dacă va fi adoptată, legea din Victoria ar putea deveni un precedent global, redefinind raportul dintre muncă, spațiu și reglementare. Dreptul la munca de acasă nu ar mai fi un privilegiu, ci o normă legală, cu potențial de a remodela piața muncii la nivel internațional.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Muncă de acasă sau la birou: Care sunt avantajele financiare pentru un angajat din București

Job-ul plătit cu 4.620 de lei/lună. E foarte simplu și se lucrează de acasă!

STUDIU: Numărul locurilor de muncă unde se lucrează de acasă a crescut cu 25% față de anul trecut, în România. Care este salariul mediu în cele mai căutate domenii

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
12:26
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
SĂNĂTATE Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
11:25
Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
TURISM Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
11:05
Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
METEO Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
10:45
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Dezamăgirea modifică chimia creierului și comportamentul, arată un studiu efectuat pe șoareci
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
EXCLUSIV Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
11:27
Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
11:25
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
VIDEO Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!
11:21
Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!

Cele mai noi