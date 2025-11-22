Prima pagină » Actualitate » Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați

Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați

22 nov. 2025, 10:32, Actualitate
Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați
Sursa FOTO - caracter ilustrativ

În Elveția se pot câștiga salarii atractive chiar și fără studii deosebite. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 € pe lună. Aici, experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate.

Țara caută masiv forță de muncă pentru a acoperi lipsa de personal, iar salariile pot ajunge până la 6.500 € pe lună, chiar şi 8.100 € pe lună, potrivit Marie France. Sunt disponibile peste 85.000 de locuri de muncă în domenii care nu necesită studii superioare, iar experiența practică și abilitățile precum punctualitatea, precizia și autonomia sunt foarte apreciate de angajatori.

Cei interesaţi pot aplica prin agenţii de recrutare. Dacă lucrezi în străinătate, poți beneficia de anumite avantaje, dar trebuie să respecți regulile legate de asigurările sociale, alocații, pensie și șomaj.

Cele mai căutate meserii sunt: tâmplari, electricieni, instalatori, zugravi, muncitori în construcții, personal pentru restaurante (bucătari, ospătari) și îngrijitori.

Salariile pentru aceste posturi sunt atractive:

  • un agent de curățenie câștigă în jur de 4.290 € pe lună
  • un ajutor la domiciliu între 3.780 și 5.400 €
  • un muncitor în construcții între 5.080 și 6.050 €
  • șoferii de camion sau autobuz între 4.950 și 6.750 €
  • electricienii fără diplomă universitară între 5.850 și 8.100 €
  • iar asistenții sanitari necalificați între 4.500 și 5.850 € pe lună.

Recomandarea autorului: Meseriile foarte bine plătite în România. Nu e nevoie de diplomă și nici de experiență

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?