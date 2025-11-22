Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați

În Elveția se pot câștiga salarii atractive chiar și fără studii deosebite. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 € pe lună. Aici, experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate.

Țara caută masiv forță de muncă pentru a acoperi lipsa de personal, iar salariile pot ajunge până la 6.500 € pe lună, chiar şi 8.100 € pe lună, potrivit Marie France. Sunt disponibile peste 85.000 de locuri de muncă în domenii care nu necesită studii superioare, iar experiența practică și abilitățile precum punctualitatea, precizia și autonomia sunt foarte apreciate de angajatori.

Cei interesaţi pot aplica prin agenţii de recrutare. Dacă lucrezi în străinătate, poți beneficia de anumite avantaje, dar trebuie să respecți regulile legate de asigurările sociale, alocații, pensie și șomaj.

Cele mai căutate meserii sunt: tâmplari, electricieni, instalatori, zugravi, muncitori în construcții, personal pentru restaurante (bucătari, ospătari) și îngrijitori.

Salariile pentru aceste posturi sunt atractive:

un agent de curățenie câștigă în jur de 4.290 € pe lună

un ajutor la domiciliu între 3.780 și 5.400 €

un muncitor în construcții între 5.080 și 6.050 €

șoferii de camion sau autobuz între 4.950 și 6.750 €

electricienii fără diplomă universitară între 5.850 și 8.100 €

iar asistenții sanitari necalificați între 4.500 și 5.850 € pe lună.

