Țara în care se ARESTEAZĂ PROSOAPELE de pe plajă. Ce regulă încalcă turiștii

„Metoda prosopul” nu mai funcţionează pentru turiştii care merg în vacanţă în Croaţia. Administraţia oraşului Makarska a luat măsuri speciale împotriva celor care ocupă abuziv şezlonguri sau locuri pe plajă. Echipe de voluntari însoţite de poliţişti adună, la prima oră a dimineţii, toate prosoapele lăsate intenţionat peste noapte pe nisip sau pe şezlonuri, preia Obsevator.

Oficialii speră ca în acest fel să ofere acces egal la locurile bune de pe plajă pentru toţi turiştii, dar şi pentru localnicii care se plâng de comportamentul ainadecvat al celor care vor locuri speciale, la umbră sau la soare.

„Din păcate, unii vizitatori încă nu respectă regulile, aşa că vrem să că reamintim că rezervarea unui loc pe plajă cu prosopul nu este permisă” a anunţat pe Facebook pagina Makalski Komunalac, citată de Blesk. În înregistrarea postată, voluntarii şi poliţiştii adună prosoapele lăsate peste noapte.

Nu doar prosoapele sunt lăsate pe plajă, ci şi şezlongurile pe care patronii plajelor private le închiriază. Acestea trebuie să fie strânse la un loc seara, pentru a dimineaţa plaja să fie liberă, însă localnicii le găsesc adesea abandonate.